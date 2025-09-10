Mitsubishi Electric koopt OT-securityspeler Nozomi Networks

Mitsubishi Electric is van plan cybersecuritybedrijf Nozomi Networks te kopen. Daarmee wordt een eerdere investering opgevolgd door een volledige overname, zij het als onafhankelijk opererende dochteronderneming.

Nozomi Networks benadrukt dat klanten en partners geen wijzigingen zullen merken in hun dagelijkse ervaring. Het bedrijf behoudt zijn huidige merknaam, leiderschapsteam en activiteiten. Alle bestaande partnerships en roadmaps blijven ongewijzigd. Nozomi Networks blijft dus asset management-tooling leveren om missiekritische componenten te identificeren en kwetsbaarheden op te sporen.

De twee bedrijven werkten al samen sinds maart 2024, toen Mitsubishi Electric deelnam aan Nozomi’s Serie E-financieringsronde van 100 miljoen dollar. Deze samenwerking vormde de basis voor de huidige overname.

“Deze overname stelt ons in staat om ons innovatienetwerk te versterken en tegelijkertijd onze toewijding aan klantflexibiliteit en innovatie te behouden”, verklaart Edgard Capdevielle, President en CEO van Nozomi Networks.

AI-gedreven cloudbeveiliging als kernwaarde

De overname geeft Mitsubishi Electric toegang tot een snelgroeiende AI-gedreven cybersecurityoplossing. Nozomi Networks biedt een platform dat specifiek ontwikkeld is voor industriële omgevingen. Het is ‘cloud-first’ ontworpen, maar biedt ook een on-prem oplossing. Nozomi Vantage is exclusief voor de cloud beschikbaar en draait om schaalbaarheid. Organisaties met wereldwijde industriële assets kunnen deze via de Asset Inventory in beeld krijgen.

Bovenop de harde cijfers biedt Nozomi extra inzicht via Asset Risk Scoring, Threat Cards en het sorteren van alertdata zodat handwerk minimaal blijft. “Door de sterke punten van Nozomi te combineren met Mitsubishi Electric’s uitgebreide expertise en capaciteiten in OT, geloof ik dat we nog meer kunnen bereiken”, aldus Satoshi Takeda, Senior Vice President en CIO van Mitsubishi Electric.

Strategische overname afgerond in Q4 2025

De overname zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 worden afgerond. Na voltooiing blijft Nozomi Networks gevestigd in San Francisco, met R&D in Mendrisio, Zwitserland. Deze strategische zet versterkt de positie van beide bedrijven in de groeiende markt voor OT-security.