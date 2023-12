De Cisco AI Assistant for Security ondersteunt bedrijven bij het nemen van gedegen besluiten, automatiseert complexe werkzaamheden en versterkt bestaande securitytools.

De nieuwe toevoeging aan de Security Cloud is onthuld tijdens Cisco Live in Melbourne. De AI-assistent is getraind op een zeer grote security-dataset; het maakt namelijk gebruik van de telemetrie uit de Cisco Security Cloud. Deze analyseert dagelijks 500 miljard security-events uit het web, e-mails, endpoints, netwerken en applicaties.

Firewalls

Als eerst zal de Cisco AI Assistant for Security naar Firewall Management Center en Cisco Defense Orchestrator komen. De AI-assistent zal hier helpen bij het opzetten en onderhouden van policies en firewallregels. Hierdoor moeten dubbele regels, verkeerd geconfigureerde policies en complexe workflows afnemen. Ook belooft de AI-assistent problemenoplossing en configuratiewerkzaamheden te versnellen. Het ligt voor de hand dat later meer Cisco-tools de beschikking krijgen over de AI-assistent.

De assistent volgt de principes van het Responsible AI Framework van Cisco. Dit framework heeft de principes Transparency, Fairness, Accountability, Privacy, Security en Reliability als uitgangspunt.

Noodzaak neemt toe

Cisco AI Assistant for Security is ontworpen als antwoord op de toenemende frequentie en geavanceerde aard van cyberaanvallen. Vooral ransomware- en extortion-aanvallen domineren momenteel de cyberwereld, zo ziet Cisco bij zijn incident response-team. 20 procent van de werkzaamheden ging op in dit type aanvallen. Daarnaast moest Cisco veel inspanningen verrichten om geavanceerde aanvallen op netwerkapparatuur te beantwoorden. “De toegenomen snelheid en verfijning van kwaadwillenden vereist de adoptie van verdedigingsmechanismen op machineschaal”, concludeert Cisco.

