Kyndryl lanceert geïntegreerd Cyber Defense Operations Center

Kyndryl heeft in India een nieuw Cyber Defense Operations Center geopend dat netwerkbeheer en security operations samenbrengt in één operationeel model.

Het centrum is gevestigd in Bengaluru en fungeert als centrale schakel binnen Kyndryls bestaande wereldwijde netwerk van security- en netwerkoperatiecentra. Vanuit deze locatie ondersteunt het bedrijf klanten continu bij monitoring, dreigingsdetectie, incidentrespons en het bewaken van netwerkprestaties. Volgens Kyndryl is deze bundeling nodig omdat veel organisaties moeite hebben om grip te houden op steeds complexere IT-omgevingen.

Die complexiteit neemt toe door de groei van hybride infrastructuren en de inzet van AI, die nieuwe aanvalsvectoren introduceert en tegelijkertijd hogere eisen stelt aan beschikbaarheid en compliance. Uit onderzoek van Kyndryl blijkt dat een minderheid van de organisaties voldoende voorbereid is op externe risico’s, waarbij technologische versnippering vooral het opschalen van AI in de weg staat. Tegelijkertijd opereren steeds meer autonome AI-systemen verspreid over cloud-, edge- en datacenteromgevingen, wat het gescheiden aansturen van netwerk- en securityteams steeds minder praktisch maakt.

Volgens Paul Savill, global cybersecurity leader bij Kyndryl, vraagt die ontwikkeling om een andere benadering van IT-operaties. Organisaties krijgen te maken met sneller veranderende dreigingen, terwijl gespecialiseerd personeel schaars is. Door netwerk- en securitykennis te combineren en meer gebruik te maken van data en automatisering, wil Kyndryl klanten helpen om sneller overzicht te krijgen en effectiever in te grijpen bij verstoringen.

Van gescheiden teams naar geïntegreerde operatie

Het Cyber Defense Operations Center is opgezet als een samenwerkingsomgeving waarin netwerk- en securitydata in realtime worden geanalyseerd. Daarmee wil Kyndryl traditionele scheidslijnen tussen teams doorbreken en klanten ondersteunen bij zowel de dagelijkse operatie als bij het moderniseren van hun IT-omgeving. Het centrum ondersteunt onder meer ontwerp, implementatie en beheer, met als doel de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van systemen te vergroten.

Een onderdeel van de aanpak is het inzetten van AI om IT-omgevingen systematisch te beoordelen. Daarmee worden kwetsbaarheden en operationele knelpunten inzichtelijk gemaakt en kunnen verbeteringen worden geprioriteerd. Daarnaast maakt Kyndryl gebruik van rolgerichte dashboards die verschillende belanghebbenden, van bestuurders tot operationele teams, inzicht geven in de actuele staat van hun infrastructuur.

Ook op het gebied van automatisering wil Kyndryl stappen zetten. Door processen, tooling en telemetrie beter te integreren, wordt het aantal handmatige overdrachtsmomenten verminderd en neemt de hoeveelheid irrelevante meldingen af. Dat moet bijdragen aan snellere detectie en respons, terwijl beveiligingsprincipes zoals zero trust consequenter kunnen worden toegepast.

Het nieuwe centrum wordt gekoppeld aan Kyndryl Bridge, het AI-platform van het bedrijf dat netwerk- en securitydata samenbrengt in één operationeel overzicht. Kyndryl geeft aan dat het Cyber Defense Operations Center in deze vorm voorlopig in India is gevestigd, maar dat uitbreiding naar andere regio’s wordt overwogen om de wereldwijde vraag beter te ondersteunen. Het centrum past binnen een bredere set van netwerk- en securitydiensten die Kyndryl positioneert voor omgevingen waarin AI een steeds grotere rol speelt.