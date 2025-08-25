Linux Foundation verwelkomt nieuw agentgateway-project

De Linux Foundation heeft het open source agentgateway-project in haar organisatie opgenomen. Deze AI-native proxy is vanaf de grond opgebouwd voor AI-omgevingen, in tegenstelling tot bestaande oplossingen die later zijn aangepast. Het project ondersteunt belangrijke protocollen als A2A en MCP.

Onder de vleugels van de Linux Foundation krijgt agentgateway ruimte voor organische groei. De neutrale governance voorkomt afhankelijkheid van individuele leveranciers. Dit model heeft zich bewezen bij andere succesvolle open source projecten.

Solo.io ontwikkelde het project oorspronkelijk en draagt het nu over aan de Linux Foundation. Door deze stap wordt vendor-neutrale governance gegarandeerd. Het project krijgt daardoor de kans om onder open source leiding te groeien.

Het ontwikkelen van gateway-oplossingen voor AI-omgevingen blijkt lastig met traditionele technieken. Bestaande gateways zijn ontworpen voordat AI-agents populair werden. Deze legacy-systemen kunnen moderne AI-protocollen niet ondersteunen zonder grootschalige aanpassingen.

De agentgateway vertegenwoordigt een nieuwe benadering. Het is de eerste data plane die volledig vanaf de grond is opgebouwd voor AI-agents. Het project levert governance en security voor drie belangrijke interactietypen: agent-naar-agent, agent-naar-tool en agent-naar-LLM.

A2A en MCP ondersteuning

Het agentgateway-project ondersteunt twee cruciale communicatieprotocollen. Agent2Agent (A2A) werd onlangs ook aan de Linux Foundation beschikbaar gesteld. Daarnaast werkt het systeem met Model Context Protocol (MCP).

Deze protocollen maken effectieve communicatie tussen AI-systemen mogelijk. A2A faciliteert directe interacties tussen verschillende agents. MCP zorgt voor consistente contextuitwisseling bij het werken met language models.

Belangrijke bedrijven tonen interesse in de technologie. AWS, Cisco, Huawei, IBM, Microsoft, Red Hat, Shell en Zayo nemen deel aan vroege ontwikkelingen. Deze deelname wijst op breed industrieel draagvlak voor AI-native infrastructuur.

De broncode is beschikbaar op GitHub en ontwikkelaars kunnen vragen stellen via Discord. Deze toegankelijkheid moet bijdragen aan brede adoptie en community-betrokkenheid.

Tip: Hoe het Model Context Protocol de AI-wereld in zijn greep heeft