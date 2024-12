Nieuwe versie Kali Linux voegt tooling toe en verwijdert ook features

Toevoegingen zijn onder andere een nieuwe Python-interpreter en verbeterde Raspberry Pi Imager-ondersteuning, terwijl i386-builds en SSH DSA key-ondersteuning worden afgeschaft.

Kali Linux is een gespecialiseerde Linux-distributie, ontworpen voor securityexperts en ethische hackers. Dit open-source OS wordt ingezet voor onder andere penetratietesten, ethisch hacken, onderzoek naar kwetsbaarheden, security-audits en Red Team-oefeningen.

In v2024.4 zijn maar liefst 14 nieuwe tools toegevoegd, die de mogelijkheden van deze distributie verder uitbreiden. De meeste tools zijn ontwikkeld door het team achter Kali Linux, maar bevatten ook bijdragen van andere ontwikkelaars.

Een belangrijke verandering is de toevoeging van Python v3.12 als de nieuwe standaard Python-interpreter. Daarnaast is het installeren van systeembrede Python-packages via pip, waaronder pakketten van derde partijen, nu standaard uitgeschakeld.

Als vervanging wordt voortaan het pipx-commando gebruikt. De reden hiervoor is dat het draaien van pip als root bij het installeren van systeembrede pakketten conflicten kan veroorzaken met de ingebouwde package manager van Kali Linux. Het team had al 18 maanden geleden aangekondigd dat deze functionaliteit zou worden uitgefaseerd.

Raspberry Pi Imager-ondersteuning

Een andere belangrijke feature in v2024.4 is de verbeterde ondersteuning voor Raspberry Pi Imager. Met deze tool kunnen ontwikkelaars eenvoudig ondersteunde Raspberry Pi-images vinden en schrijven naar een microSD-kaart.

Nieuw in Kali Linux is de mogelijkheid om de instellingen te configureren die automatisch op de Raspberry Pi-image worden toegepast tijdens het schrijven naar de microSD-kaart. Denk hierbij aan een aangepaste hostnaam, inloggegevens, SSH keys, WiFi-configuratie en lokale instellingen.

Andere interessante veranderingen zijn de introductie van de Gnome 47 desktopomgeving, met bijbehorende nieuwe functies, en de upgrade van de Linux-kernel naar versie 6.11.

Einde i386 builds

Naast nieuwe features worden in v2024.4 ook enkele oudere onderdelen verwijderd, waaronder de ondersteuning voor i386-builds. Deze beslissing volgt op het stopzetten van de ondersteuning door Debian, waarop Kali Linux is gebaseerd, voor de verouderde 32-bit processorarchitectuur in oktober van dit jaar. Fedora en Ubuntu stopten al veel eerder met i386-ondersteuning.

Dit betekent echter niet dat i386-packages volledig uit Kali Linux zijn verdwenen. Gebruikers kunnen deze specifieke pakketten nog steeds draaien op een 64-bit systeem, via de package manager of i386 Docker-images.

Geen SSH DSA keys meer

Een andere stopgezette feature is de ondersteuning voor SSH DSA keys, als gevolg van de introductie van OpenSSH v9.8p1 in de nieuwste versie. Gebruikers die oudere keys willen blijven ondersteunen, kunnen nog wel de SSH1-client gebruiken, die is ‘bevroren’ op versie 7.5.

Tools die niet overweg kunnen met het SSH1-commando werken niet langer goed met legacy-systemen die DSA keys vereisen. Om dit probleem op te lossen, kunnen gebruikers contact opnemen met het Kali Linux-team via Discord.

