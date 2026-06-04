WP Engine breidt Global Edge Security uit met botbeheer

WP Engine voegt aanpasbare botbeheerfuncties toe aan Global Edge Security (GES), powered by Cloudflare. Web teams krijgen meer inzicht in en controle over automatisch verkeer, dat door AI-agents, crawlers en kwaadaardige bots steeds moeilijker te beheren is. GES combineert managed security services met configureerbare regels voor directe bescherming.

Volgens onderzoek van WP Engine is 76 procent van alle botverkeer ongecontroleerd. Daarbij verbruiken AI-gedreven bots tot 70 procent van de meest kostbare dynamische resources van websites. Toch maakt slechts 38 procent van de websitebeheerders gebruik van een dedicated oplossing voor botmitigatie.

“Geautomatiseerd verkeer wordt steeds moeilijker te beheren naarmate AI-systemen, bots en menselijke bezoekers steeds meer door elkaar lopen”, zegt WP Engine CTO Ramadass Prabhakar. “WP Engine heeft afgelopen jaar meer dan 75 miljard botverzoeken op ons platform onderschept.”

Aanpasbare regels en directe actie

De botbeheerfunctionaliteit van GES combineert een beheerde securitydienst met aanpasbare instellingen. Web teams kunnen verkeer categoriseren op type en regio, en configuraties nog dezelfde dag live zetten. Nieuw is ook de Instant Lockdown-modus: met één klik activeren beheerders de “Under Attack”-stand tijdens actieve aanvallen, zonder afhankelijk te zijn van een supportteam.

Naast de securitycomponent optimaliseert GES de siteprestaties via edge caching. Cloudflare’s edge netwerk, dat zich uitstrekt over meer dan 150 steden wereldwijd, verwerkt automatisch verkeer dichter bij de gebruiker, waardoor de belasting op de server afneemt.

Voor digitale bureaus verkorten de uitgebreide functies de tijd die besteed wordt aan het beheren van prestatie- en securityproblemen. GES ondersteunt al de bestaande componenten WAF, DDoS-bescherming, image optimization en CDN.

GES bot management is per direct beschikbaar voor alle WP Engine-klanten.