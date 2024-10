WordPress pakt Advanced Custom Fields (ACF) plugin af van WP Engine

WordPress heeft de Advanced Custom Fields (ACF)-plugin afgepakt. Deze plugin gaat nu door het leven als Secure Custom Fields om “commerciële upsells te verwijderen en een securityprobleem op te lossen”.

Het forken van ACF en overnemen van de plugin op WordPress.org is een nieuwe stap van WordPress-oprichter Matt Mullenweg, die in conflict ligt met WP Engine, de hostingprovider achter ACF. Met deze plugin kunnen gebruikers hun bewerkschermen aanpassen door velden toe te voegen. Volgens Mullenweg bevinden we ons echter in een situatie die nog niet eerder op deze schaal is voorgekomen. “Dit is een zeldzame en ongebruikelijke situatie, veroorzaakt door de juridische aanvallen van WP Engine. We verwachten niet dat dit bij andere plug-ins zal gebeuren”, aldus de WordPress-oprichter.

Het ACF-team reageerde op X op de actie van WordPress om de controle over de plugin over te nemen. “In de 21-jarige geschiedenis van WordPress is nog nooit een plugin die actief in ontwikkeling was, eenzijdig en met geweld van de maker afgenomen zonder toestemming”, aldus ACF.

Veiligheid

Mullenweg verwijst naar de stappen van het ACF-team. Begin oktober kondigde ACF aan updates voortaan rechtstreeks via de eigen website aan te bieden. Ook introduceerde WP Engine een eigen oplossing voor updates van plugins en thema’s, waarmee ze afstand deden van de updatediensten van WordPress. Het contentmanagementsysteem ziet dit als problematisch, omdat websites hierdoor mogelijk belangrijke securityupdates mislopen.

Hoewel beide partijen de situatie op hun eigen manier interpreteren, verwijst WordPress naar zijn richtlijnen. Daarin staat expliciet dat het platform het recht heeft “om een ​​plug-in uit de directory te verwijderen of uit te schakelen, zelfs om redenen die niet expliciet in de richtlijnen worden genoemd”.

