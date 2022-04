Microsoft Edge Secure Network maakt het binnenkort mogelijk om internetverbindingen via Edge te versleutelen. Enkele insiders hebben toegang de preview.

Microsoft Edge Secure Network kwam tot stand door een samenwerking van Microsoft en Cloudflare. De aankomende functie is grotendeels vergelijkbaar met Cloudflare 1.1.1.1, een bestaande app voor het afschermen van internetverkeer.

Volgens Microsoft zorgt de functie dat gegevens vanuit Edge via een versleuteld kanaal worden verzonden. De versleuteling wordt altijd toegepast, ook bij HTTP-verbindingen. Dit maakt het moeilijker voor aanvallers om browsergegevens te stelen via openbare wifinetwerken.

Microsoft Edge Secure Network

Microsoft Edge Secure Network is vergelijkbaar met een VPN. Gegevens worden afgeschermd. Toch is het is onduidelijk of de tool gebruikt kan worden om regionale blokkades te omzeilen. Volgens Microsoft vervangt Edge Secure Netwerk de locaties van gebruikers met een vergelijkbaar adres.

De eerste 1TB aan verkeer is gratis. Microsoft Edge Secure Network is nog niet algemeen beschikbaar. Sommige insiders, waaronder Leo Varela, hebben de functie kunnen testen. De meeste betagebruikers moeten het voorlopig zonder doen. Aangezien Microsoft de informatiepagina reeds heeft gepubliceerd, verwachten we dat de functie binnenkort wordt gelanceerd.

Office in Edge

Eind maart lanceerde Microsoft een Edge preview met een Office-integratie. De preview bevat een zijbalk met sneltoetsen naar Office apps. De zijbalk is via de instellingen beschikbaar. Druk je op een van de sneltoetsen, dan opent Edge de webversie van de betreffende app. Het is mogelijk dat Microsoft de sneltoetsen introduceert om gebruikers te informeren over de beschikbaarheid van Office in Edge.

De organisatie zoekt voortdurend naar manieren om zijn software binnen populaire programma’s te promoten. Eerder in maart verschenen er advertenties in de gesloten betaversie van Windows 11. De advertenties werden stilzwijgend verwijderd na een overweldigend negatieve reactie op social media.