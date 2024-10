WordPress probeert WP Engine te neutraliseren

Er is ruzie tussen WordPress en WP Engine. De medebedenker van WordPress en CEO van Automatic, Matthew Mullenweg, is op oorlogspad. Mullenweg is van mening dat te veel bedrijven profiteren van WordPress (het open source project) zonder dat ze daaraan bijdragen. Vooral WP Engine moet het ontgelden. Dat bedrijf verdient een goed belegde boterham met managed WordPress hosting. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we de ruzie tussen de partijen, maar trekken we de discussie ook wat breder richting de krachten die spelen in de open-source-wereld.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of een andere dienst.

WordPress wordt uitgegeven onder een GPL-licentie wat betekent dat je er commercieel geld mee kan verdienen, zonder dat je verplicht bent een euro of dollar te betalen aan licentiekosten. Mullenweg vindt dat op zich geen probleem, als organisatie dan maar wel bijdragen aan het project. Er zijn echter ook bedrijven die het enkel gebruiken voor het leveren van bijvoorbeeld een managed hosting dienst, maar niets teruggeven. GoDaddy en WP Engine zijn hier voorbeelden van, maar vooral WP Engine moet het ontgelden. Mullenweg is zelfs zover gegaan dat alle klanten van WP Engine zijn afgesloten van WordPress.org. Hierdoor konden klanten van WP Engine tijdelijk geen updates of nieuwe WordPress plugins downloaden en installeren.

Open source / source available

Eigenlijk is dit een discussie die voortborduurt op de hele open source / source available discussie van een jaar geleden. Toen onder meer Red Hat, Elastic Search en Hashicorp zich druk maakten over commerciële uitbaters van hun open source projecten. Red Hat besloot de broncode van RHEL achter een betaalmuur te zetten en Elastic koos een andere open source licentie. Alles om meer controle te krijgen of licentie-inkomsten van partijen die open source projecten commercialiseren.

Concurrent afknijpen

Met WordPress is er een soortgelijke discussie. Wat deze discussie echter wel enigszins saillant maakt, is dat Automatic ook eigenaar is van WordPress.com. Dat is de managed hosting oplossing van WordPress zelf. Mullenweg is dus de CEO van het bedrijf dat de grootste concurrent is van WP Engine. Doordat Automattic ook de grootste vinger in de pap heeft bij het WordPress open source project, lopen de belangen door elkaar. Het geheel komt op z’n minst niet zo sjiek over en op z’n ergst is er sprake van te veel macht bij een persoon/organisatie. Hoe de vork in de steel zit, hoor je in deze nieuwste aflevering van Techzine Talks.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks video (beta)

Techzine Talks nu ook beschikbaar als vodcast. Het is nog een bèta want het werkt nog niet zoals we willen en de kwaliteit mag nog wat omhoog. De komende weken zullen we elke week een stapje voorwaarts zetten qua videoproductie. Voor degenen die niet kunnen wachten kunnen op YouTube kijken, voor alle andere is er de audio speler.

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.