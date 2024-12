Rechter dwingt WordPress-eigenaar om strijd met WP Engine te staken

Automattic en haar CEO Matt Mullenweg moeten WP Engine weer toegang geven tot WordPress.org. De rechter in Californië heeft hierdoor effectief de strijd tussen WordPress en WP Engine gestaakt.

WP Engine spande in oktober een kort geding aan om weer toegang tot de eigen WordPress-plugin te krijgen. Mullenweg noemde WP Engine eerder al een “kanker voor WordPress” en blokkeerde kort daarna de toegang tot WordPress.org voor de managed hosting-leverancier en plugin-bouwer. WordPress.org geldt als optie voor gebruikers die hun eigen website willen hosten, terwijl WordPress.com net als WP Engine ook een managed hosting-dienst levert. Dit maakt Automattic een concurrent met WP Engine, waardoor de vergeldingsacties mogelijk door de rechter zijn gezien als machtsmisbruik.

In een reactie aan Techzine stelt een woordvoerder van WP Engine: “We zijn dankbaar dat de rechtbank onze motie voor een voorlopig bevel heeft toegekend. Het besluit brengt zeer gewenste rust terug in het WordPress-ecosysteem. WP Engine is erop gefocust om onze partners en klanten te bedienen en om te werken met de community om manieren te vinden om een sterke en goed werkende WordPress-gemeenschap te kweken.”

Plugin terug bij WP Engine

De strijd tussen beide partijen heeft al meerdee veldslagen gekend. Een populaire plugin van WP Engine, Advanced Custom Field (ACF), werd bijvoorbeeld afgepakt door Automattic en geforkt onder de naam Secure Custom Fields. Ook hier heeft de rechter besloten om deze ACF-plugin terug in het beheer van WP Engine te plaatsen. Als klap op de vuurpijl mag Mullenweg niet meer voormalige WP Engine-klanten publiceren op een site die deze vertrekkers trackt. Overigens draait de website nog wel.

De strijd tussen WP Engine en Mullenweg/Automattic werd daarnaast op opvallende wijze open en bloot gevoerd. Zo koos de CEO ervoor om in een livestream een plotseling interview te geven, waar hij maar weinig juridische argumenten kon verzinnen omtrent WP Engine’s vermeende fouten. Zo zou er verwarring bestaan tussen het officiële WordPress (dat door Automattic wordt geleid) en WP Engine, dat zou doen laten voorkomen dat het een officiële hoster is van WordPress.

Het niet naleven van de “integriteit” en “kernwaarden” van het WordPress-project blijken niet genoeg om de rechter te overtuigen van Automattic’s en Mullenweg’s ontevredenheid. Zo lijkt het erop dat WP Engine nog steeds eigen plugins kan bouwen die exclusief zijn voor de hoster en niet voor alle WordPress-sites.

