WP Engine naar rechter om eigen WordPress-plugin terug te krijgen

WP Engine heeft een kort geding aangespannen bij een Amerikaanse rechtbank om weer toegang te krijgen tot de opensource-repository WordPress.org. Het is het zoveelste hoofdstuk in de voortdurende ruzie tussen WP Engine en WordPress-oprichter Matt Mullenweg en diens bedrijf Automattic, waarbij Mullenweg de toegang van WP Engine tot de repository introk.

Het belangrijkste resultaat van die intrekking was dat WP Engine geen toegang meer heeft tot zijn eigen Advanced Custom Fields (ACF)-plugin. WordPress heeft deze geforked en omgebouwd tot Secure Custom Fields om ‘commerciële upsells te verwijderen en een securityprobleem op te lossen’. Waarmee WP Engine feitelijk een belangrijke tool kwijt is die het zijn klanten biedt.

Door het ontzeggen van de toegang en afpakken van de plugin kan WP Engine deze niet meer beheren en bijwerken. WP Engine verzoekt de rechtbank daarom om toegang tot de repository te herstellen, met als doel de situatie terug te brengen naar die van vóór september 2024.

Mullenweg op oorlogspad

Mullenweg blijft ondertussen op oorlogspad en heeft een nieuwe verificatiestap voor WordPress.org-medewerkers ingesteld waarbij ze moeten bevestigen dat ze niet verbonden zijn aan WP Engine. Sommige medewerkers zijn het niet eens met de rigoureuze stap van Mullenweg. Dat leidt er in elk geval in één geval toe dat de toegang tot een intern communicatiekanaal wordt ontzegd.

De CEO van WP Engine Heather Brunner reageerde door haar verbazing te veinzen en dat ze dacht dat WordPress.org eigendom was van de non-profit WordPress Foundation (en niet de winstgedreven onderneming Automattic). Daarover is nu juist een hoop onduidelijkheid. Mullenweg is de medebedenker van WordPress en beheert de (non-profit) WordPress Foundation die over WordPress als open-source-project gaat.

Onduidelijkheid over positie WordPress.org

Tegelijk is hij CEO Automattic, die onder andere managed-hosting provider WordPress.com en e-commerce-platform Woocommerce in de markt zet. Mullenweg is daarnaast persoonlijk eigenaar van WordPress.org voor self-hosted sites. Dit onderdeel valt technisch niet onder Automattic, al lijkt dat in de praktijk anders uit te pakken.

Het forken van ACF en overnemen van de plugin op WordPress.org was in elk geval een escalatie van WordPress-oprichter Matt Mullenweg. Volgens hem betreft het een unieke situatie, ‘veroorzaakt door de juridische aanvallen van WP Engine’. “We verwachten niet dat dit bij andere plug-ins zal gebeuren’, aldus de WordPress-oprichter.

Hoewel beide partijen de situatie op hun eigen manier interpreteren, verwijst WordPress naar zijn richtlijnen. Daarin staat expliciet dat het platform het recht heeft “om een ​​plug-in uit de directory te verwijderen of uit te schakelen, zelfs om redenen die niet expliciet in de richtlijnen worden genoemd”.

