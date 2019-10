Arm start consortium voor autonome voertuigen

Arm heeft een consortium aangekondigd dat diverse veiligheids- en computing-problemen bij autonome voertuigen op een samenwerkende manier moet oplossen. Onder meer General Motors, Nvidia, Bosch, Toyota en Continental zijn onderdeel van het Autonomous Vehicle Computing Consortium.

Diverse mensen hebben zorgen over de veiligheid van auto’s die door mensen bestuurd worden en autonome voertuigen, vertelt Dipti Vachani, senior vice president of automotive bij Arm, tegenover Venturebeat. Het consortium moet ervoor zorgen dat technologie van verschillende providers goed samenwerkt en dergelijke zorgen worden weggenomen.

Vachani verwijst vooral naar de zorgen die ze zelf heeft als moeder van een zestienjarige. De statistieken over dodelijke ongevallen gerelateerd aan auto’s maken haar bang, vertelt ze. En experts over autonome auto’s maken zich hier ook zorgen over. “En zoals jullie allemaal al weten, zijn de instincten van een moeder altijd correct.”

Samenwerken

Het Autonomous Vehicle Computing Consortium gaat samenwerken aan problemen als veiligheid, security, computing en software. Volgens Vachani kan geen enkel bedrijf hier namelijk allemaal aan werken. “Dit vereist een enorme hoeveelheid aandacht”, aldus de senior vice president.

Overigens moeten alle bedrijven die aan zelfrijdende auto’s werken nog wel zelf workloads optimaliseren voor computing-apparaten als CPU’s, GPU’s, image sensor processors en machine learning. Het Autonomous Vehicle Computing Consortium zorgt ervoor dat bedrijven bijvoorbeeld applicaties vooraf kunnen onderzoeken, terwijl ze nog in ontwikkeling zijn.

Nvidia en Arm

Bedrijven als Nvidia en Arm werkten al langer samen aan dergelijke toepassingen. Zo kondigde Nvidia in juni aan dat zijn kunstmatige intelligentie (AI) en high-performance computing-infrastructuur voor het einde van het jaar ondersteuning krijgt voor Arm-gebaseerde CPU’s.

Die supercomputing-kracht moet niet alleen naar AI in het algemeen uitgebreid worden, maar ook naar specifieke use cases. Daarbij gaat het onder meer om het trainen van AI-systemen voor autonome auto’s.

Samenwerkingen komen op dit gebied sowieso vaker voor. Zo werken AWS en Ford samen aan cloud-diensten voor verbonden auto’s en hebben ook Volkswagen en Ford hun handen ineen geslagen.