EU en VK starten onderzoek naar Arm-overname door Nvidia

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn een onderzoek gestart naar de beoogde overname van Arm door Nvidia. Verschillende partijen zijn bang dat overname ten koste gaat van de neutraliteit van Arm.

Ambtenaren en adviseurs in zowel Brussel als het VK hebben gezegd dat uitgebreid onderzoek naar de deal nodig is, aangezien de ontwerpen van Arm steeds belangrijker worden, schrijft the Financial Times. Arm-chips worden al jaren ingezet bij smartphones en vinden ook steeds bredere ondersteuning bij andere apparaten.

In september kondigde Nvidia aan dat het bedrijf van plan was om voor 40 miljard dollar (33 miljard euro) Arm over te nemen. Dit zorgde bij veel partijen voor onrust, aangezien de overname ervoor zou kunnen zorgen dat Nvidia een preferente behandeling krijgt op het gebied van Arm-chips. Nvidia maakt zelf SoC’s op basis van Arm en zou mogelijk eerder of goedkoper aan nieuwe technologieën kunnen komen wanneer Arm die uitbrengt.

Verlies van neutraliteit

“De voornaamste zorg is het verlies van de neutraliteit van Arm. Momenteel is het bedrijf erg neutraal in zijn pakketten met klanten. Maar de zorg is dat Nvidia op de middellange en lange termijn Arm gebruikt om andere bedrijven te benadelen en zijn eigen technologie te verbeteren”, zegt een bezorgde concurrent tegen the Financial Times.

De onderzoeken zijn nog in een vroeg stadium. De UK Competition and Markets Authority heeft marktspelers om hun visies gevraagd en belooft in de komende maanden een formeel onderzoek te starten. In Brussel is men nog bezig met het papierwerk.

Onterecht

Nvidia vertelt zelf dat de zorgen onterecht zijn. In een brief naar the Financial Times schrijft Jensen Huang, CEO van Nvidia, dat het bedrijf absoluut het open licentiemodel van Arm blijft aanhouden. “We hebben geen intentie om de leveringen naar welke klant dan ook te verminderen of af te kappen.”

Dat de Britse mededingingswaakhond een onderzoek naar de overname heeft gestart, is al langer bekend. De waakhond is bang dat een dergelijke overname door het grote belang van Arm veiligheidsimplicaties met zich meebrengt.

