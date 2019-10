‘Microsoft voegt machine reading toe aan Search’

Microsoft staat op het punt om machine reading-functies toe te voegen aan Microsoft Search, om zo specifiekere informatie te kunnen vertrekken aan gebruikers. Machine reading is het automatisch begrijpen van tekst met behulp van onder andere computer vision en natural language understanding.

Bij het lezen van teksten met behulp van machines wordt de tekst dus automatisch ‘begrepen’, waardoor betere zoekresultaten bereikt kunnen worden. Volgens ZDNet zal Microsoft volgende week officieel naar buiten komen met de nieuwe functie voor Search. De technologie heeft de codenaam “Project Turing”, en omvat volgens de titel een “AI-aangedreven Search voor Enterprise”.

In de beschrijving van een sessie die gepland staat voor het Ignite-event van volgende week wordt de nieuwe functie voor Search beschreven: “In zoekapplicaties zal machine reading een nauwkeuriger antwoord geven, in plaats van alleen een URL die een lange webpagina geeft die ergens het antwoord bevat. Bovendien kunnen modellen voor machine reading specifieke kennis begrijpen die is ingebed in artikelen die gewoonlijk smalle en specifieke domeinen bestrijken, waar de zoekgegevens waarvan algoritmen afhankelijk zijn schaars zijn. In deze sessie, zie en leer over de nieuwste innovatie met natuurlijke taal en machine lezen begrip in Microsoft Search,”

Search als aandachtspunt

Search was al eerder een belangrijk punt van aandacht op de meest recente Ignite-events. Vorig jaar werd aangekondigd dat de softwaregigant zijn zoekfuncties van Windows, de Edge-browser en Bing verenigt. Die nieuwe zoekfunctie werd dus Microsoft Search genoemd. Microsoft liet eerder al weten dat Search mogelijk werd gemaakt door een combinatie van Microsoft Graph, de gecentraliseerde API van het bedrijf, met semantische kennis van Bing.

Bronnen bij het bedrijf stellen dat Search door de combinatie van Microsoft Graph en Bing complexere vragen kan beantwoorden dan voorheen, zoals “Kan ik mijn partner en kinderen meenemen op een werkreis”, door gebruik te maken van machine reading gecombineerd data uit interne documenten van een organisatie.