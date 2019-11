Verzenddienst voor bestanden van Dropbox algemeen beschikbaar

Gebruikers kunnen met Dropbox niet alleen bestanden opslaan, maar ze ook delen met anderen. Deze optie is echter minder geschikt als bestanden met iemand van buiten het bedrijf gedeeld moeten worden. Speciaal voor dat doeleinde is de dienst Transfer nu beschikbaar gemaakt.

Transfer werd in juli dit jaar al aangekondigd. De dienst maakt het mogelijk om maximaal 100 GB aan bestanden te versturen. In tegenstelling tot de cloud-dienst van het bedrijf gaat het echter om een kopie van een bestand, en niet om een gesynchroniseerde variant die later nog aan te passen is.

De dienst is dan ook ontworpen voor use cases waarbij bestanden simpelweg overgedragen moeten worden en niet constant up-to-date hoeven te zijn. Daarmee lijkt Transfer dus meer op het Nederlandse WeTransfer dan op de cloud-dienst van Dropbox.

Zo werkt Transfer

Transfer werkt eenvoudig. Gebruikers selecteren bestanden vanaf een computer of een Dropbox-account en slepen die naar de tool. Vervolgens maakt Transfer een link aan, die met anderen gedeeld kan worden. Andere gebruikers hebben geen Dropbox-account nodig om de link te openen. Transfer komt ook met statistieken, waarmee zichtbaar is hoevaak de bestanden geopend zijn.

Overigens zijn er wel verschillen tussen de verschillende accounts. Gebruikers van Dropbox Basic kunnen slechts 100 MB aan bestanden per overdracht sturen. Plus-gebruikers hebben een maximum van maximaal 2 GB. Deze gebruikers krijgen bovendien links naar bestanden die maximaal zeven dagen live blijven.

De mogelijkheid om 100 GB aan bestanden te versturen bij een overdracht, verschijnt alleen voor gebruikers met een Professional-, Business Advanced-, Enterprise- of Education-account. Zij krijgen bovendien linkjes die zeven, dertig of negentig dagen actief blijven.

Aanpasbaar ontwerp

Nu de dienst algemeen beschikbaar is, zijn er ook wat nieuwe functies toegevoegd. Gebruikers kunnen een transfer starten vanuit de desktop- en iOS-apps van Dropbox, evenals via dropbox.com. Ook zijn toegezonden transfers toegankelijk vanuit de iOS-app.

Dropbox geeft verder een optie om het ontwerp aan te passen met een eigen achtergrond en logo, die zichtbaar worden als een ontvanger de verzonden bestanden bekijkt. Deze optie is wel alleen beschikbaar voor Professional-gebruikers.