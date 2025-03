Aandeelhouder eist einde aan oprichterscontrole Dropbox

Cloudopslagbedrijf Dropbox ligt onder vuur van de activistische belegger Half Moon Capital. Dit kleine hedgefonds dringt aan op het beëindigen van de oprichterscontrole binnen het bedrijf.

Dit meldt Wall Street Journal. Aanleiding is de stagnerende omzetgroei en onvrede over de prijsstrategie van het platform.

Half Moon Capital richt zijn pijlen op de huidige aandelenstructuur van Dropbox, die CEO en medeoprichter Drew Houston een stemoverwicht geeft via een zogeheten dual-class structuur. Hierdoor beschikken zijn Class B-aandelen over tien keer zoveel stemrecht als reguliere Class A-aandelen. Met ongeveer 77% van de stemrechten houdt Houston de touwtjes stevig in handen, ondanks een relatief beperkt economisch belang.

Volgens Half Moon zorgde deze structuur ervoor dat aandeelhouders het management niet verantwoordelijk kunnen houden voor strategische fouten. In een voorstel, dat tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in stemming komt, vraagt het hedgefonds om afschaffing van deze ongelijkheid. Het voorstel zal echter weinig kans maken zonder de steunt van Houston, gezien zijn stemoverwicht.

Aandeelhouder voert druk uit

Half Moon Capital bezit circa 40.000 aandelen Dropbox, met een waarde van ongeveer 1,1 miljoen dollar. Hoewel dit een kleine positie lijkt, gebruikt het fonds zijn stem vooral als drukmiddel. Het hoopt met het voorstel het bestuur en management aan te zetten tot bredere veranderingen binnen het bedrijf.

Dropbox kent de afgelopen jaren tegenwind. Het aantal betalende gebruikers steeg eind 2024 met minder dan 1% ten opzichte van het jaar ervoor. En voor 2025 wordt zelfs een daling verwacht. Dit is voor het eerst sinds de beursgang. Daarnaast verloor Dropbox marktaandeel aan concurrenten en had het bedrijf volgens critici verkeerde verwachtingen van eigen AI-initiatieven.

Wereldwijde ontslagronde

Om kosten te besparen, kondigde Dropbox in oktober 2024 nog een wereldwijde ontslagronde van 20% aan, na eerder in 2023 al 16% van het personeel te hebben ontslagen. In een open brief begin 2024 riep Half Moon het bedrijf ook op om opnieuw te investeren in het eerder afgeschafte goedkopere familie-abonnement.

Dropbox en Half Moon Capital hebben vooralsnog niet publiekelijk gereageerd op de ontwikkelingen. Ondertussen blijft de beurskoers van Dropbox rond de $27 hangen, met een geschatte marktwaarde van circa $8 miljard. De komende aandeelhoudersvergadering zou weleens een keerpunt kunnen betekenen voor de toekomst van het bedrijf.