Azure AI Studio is algemeen beschikbaar gemaakt. Bedrijven kunnen met de tool aan de slag om AI-modellen en apps op basis van deze modellen te ontwikkelen en te verfijnen.

Alle bedrijven kunnen vanaf nu aan de slag met Azure AI Studio. Satya Nadella, CEO van Microsoft, maakte de algemene beschikbaarheid daartoe bekend tijdens Build 2024. Tijdens dit evenement worden ontwikkelaars op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen van Microsoft die interessant voor ze zijn. Azure AI Studio is één van die ontwikkelingen. Het gaat namelijk om een tool voor het bouwen, trainen en verfijnen van AI.

“Met Azure AI Studio bieden we een end-to-end tool voor het ontwikkelen en beveiligen van de copilot-apps die u bouwt”, beschrijft Nadella. De tool kreeg tijdens de previewfase reeds verbeteringen om AI-kwetsbaarheden beter aan te pakken. Denk daarbij aan kwetsbaarheden zoals Prompt Shields, onnauwkeurigheden en jailbreaking.

1.600 beschikbare modellen

In de algemeen beschikbare tool nu werd GPT-4o toegevoegd. Dit is het pas uigebrachte AI-model van OpenAI, dat een nauw partnership heeft met Microsoft. In de tool zijn in totaal meer dan 1.600 AI-modellen te vinden. Naast de modellen van OpenAI, staan ook de modellen van Meta, Mistral en Microsoft in de catalogus.

Een ander nieuw model dat te vinden is in de tool is Phi-3-vision. In dit model zegt Microsoft de mogelijkheden van taal en visuele zaken samen te voegen. Het is meteen het eerste multimodale model uit de Phi-familie en bestaat uit 4,2 miljard parameters. De Phi-familie staat bekend om het kleine aantal parameters in vergelijking met andere LLM’s van bekende ontwikkelaars.