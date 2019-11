Beurswaakhond VS onderzoekt seksisme in Apple Card-algoritme

Een beurswaakhond in New York is een onderzoek begonnen naar de creditcardpraktijken van Goldman Sachs. Aanleiding is een reeks tweets van David Heinemeier Hansson, waarin hij claimt dat de Apple Card seksistisch is bij het toekennen van krediet.

Hansson is de maker van Ruby on Rails en heeft een flinke groep volgers op Twitter. Hij gebruikt het platform sinds donderdag om zijn beklag te doen over seksistisch gedrag bij de Apple Card, schrijft Reuters.

Volgens Hansson gaf de Apple Card hem namelijk twintig keer meer kredietlimiet dan zijn vrouw, ook al zijn de twee al jaren getrouwd en doen ze samen hun belastingaangifte. Later bleek zelfs dat de kredietscore van zijn vrouw beter was dan die van Hansson zelf.

De kredietscore wordt vastgesteld aan de hand van een algoritme, dat Hansson nu bestempeld heeft als een ‘black box’-algoritme. Dat zijn algoritmes waarbij niet duidelijk is hoe het tot zijn conclusies is gekomen.

Wozniak deelt problemen

De ervaringen van Hansson blijken bovendien ook bij anderen voor te komen. Zo zegt Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple, dat zijn vrouw tien keer minder krediet heeft bij de Apple Card dan hij zelf, meldt Reuters. “We hebben geen afzonderlijke bank- of creditcardrekeningen of afzonderlijke assets”, aldus Wozniak.

De Amerikaanse Department of Financial Services in New York heeft inmiddels laten weten een onderzoek te doen naar de claims. Het onderzoek moet vaststellen of “de wet van New York geschonden is en verzekeren dat alle klanten gelijk behandeld worden, ongeacht hun geslacht”.

Een woordvoerder van de waakhond laat weten dat het gebruik van een algoritme dat al dan niet moedwillig resulteert in “discriminerend gedrag tegenover vrouwen of een andere beschermde groep” de wet van New York schendt.

Apple Card

De Apple Card werd in augustus dit jaar gelanceerd en is een samenwerking tussen Apple en Goldman Sachs. Het is voor beide bedrijven de eerste creditcard. Goldman Sachs bood al wel andere financiële producten aan voor consumenten.