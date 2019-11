Automation Anywhere gewaardeerd op 6,8 miljard dollar na investering

Automation Anywhere heeft een flinke financiële injectie gekregen via een investeringsronde geleid door Salesforce Ventures. Het bedrijf kreeg 290 miljoen dollar (262 miljoen euro), waarmee het nu 6,8 miljard dollar (6,15 miljard euro) waard is.

Automation Anywhere is een bedrijf dat een robotic process automation (RPA)-platform ontwikkeld. Met RPA worden robots ingezet om herhalende taken te automatiseren. Daardoor krijgen menselijke werknemers meer tijd voor andere taken.

Automation Anywhere kreeg eerder ook al investeringen bij financieringsrondes geleid door SoftBank, schrijft Silicon Angle. In november vorig jaar haalde het bedrijf 300 miljoen dollar op, en nog eerder wist het 250 miljoen dollar binnen te slepen.

In de buurt van UiPath

Nu is er dus 290 miljoen dollar geïnvesteerd, onder meer door de SoftBank Group en de Goldman Sachs Group. Daarmee krijgt het bedrijf een waardering van 6,8 miljard dollar, vier keer meer dan een ruim een jaar geleden. Toen werd het bedrijf nog op 1,8 miljard dollar gewaardeerd.

Met die nieuwe waardering komt Automation Anywhere in de buurt van UiPath, een grote concurrent. UiPath is ook een marktleider op het gebied van RPA en is tegenwoordig de meest waardevolle AI-startup ter wereld. Die titel behaalde het bedrijf in mei dit jaar, toen het een waardering van 7 miljard dollar kreeg.

UiPath kreeg die waardering ook na een financieringsronde. Dat bedrijf haalde in mei 568 miljoen dollar op bij een Series D-ronde geleid door Coatue.

Plannen Automation Anywhere

Automation Anywhere heeft niet bekendgemaakt hoe het zijn nieuwe middelen gaat gebruiken. In april vertelde CEO Mihir Shukla echter tegenover Silicon Angle dat het bedrijf in drie gebieden investeert.

“Allereerst blijft onze R&D-investering groeien”, aldus Shukla destijds. Die investeringen gaan onder meer naar AI en naar het toegankelijker maken van RPA. “Daarnaast investeren we significant in wereldwijde uitbreiding. We hebben nu in 30 tot 35 landen wereldwijd kantoren staan.”

Tot slot overweegt het bedrijf om een deel van zijn geld te investeren in het opkopen van andere organisaties. Sinds april heeft Automation Anywhere inderdaad een acquisitie gedaan, namelijk een startup genaamd Klevops. Klevops was een Frans robotics-bedrijf.