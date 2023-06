RPA-leverancier Automation Anywhere heeft onlangs nieuwe diensten aangekondigd voor generatieve AI-ondersteuning. Dit moet onder meer de productiviteit van werknemers verbeteren.

Automation Anywhere omarmt de inzet van generatieve AI en introduceert hiervoor een drietal nieuwe diensten in zijn Automation Success Platform. Deze diensten moeten de productiviteit van medewerkers verbeteren, bedrijven in staat stellen een echt ‘digitaal medewerkersbestand’ op te bouwen en zakelijke processen te veranderen.

Nieuwe diensten

De eerste nieuwe generatieve AI-dienst, Automation Co-Pilot + Generative AI for Business, is eigenlijk de al vorig jaar uitgebrachte automatiseringsassistent Automation Co-Pilot. Nu draait deze tool volledig op het GPT AI-model. Op deze manier kunnen medewerkers nu generatieve AI gebruiken op meerdere systemen en doeleinden. Denk daarbij aan het samenvatten van content of het schrijven van e-mails.

De tweede nieuwe tool, Automation Co-Pilot + Generative AI for Automators, brengt direct ingebouwde generatieve AI in de ontwikkelfase. De tool stelt ontwikkelaars en business users in staat ‘natuurlijke conversaties’ direct in automatiseringsoplossingen om te zetten.

Document Automation + Generative AI gebruikt de generatieve AI-technologie voor het snel begrijpen, onttrekken en samenvatten van data uit gestructureerde, half-gestructureerde en ongestructureerde documenten. De onttrokken data wordt direct in procesworkflows geïntegreerd, zodat gebruikers geen extra datawerkzaamheden moeten uitvoeren.

Beschikbaarheid

Automation Co-Pilot + Generative AI for Business Users is per direct beschikbaar. Een eerste preview van Automation Co-Pilot + Generative AI for Automators komt in juli beschikbaar. Document Automation + Generative AI komt in het derde kwartaal van dit jaar op de markt.

