Elon Musk vraagt X of Tesla 5 miljard dollar in xAI moet investeren

Elon Musk heeft op zijn social media-platform X een oproep geplaatst of Tesla 5 miljard dollar (4,6 miljard euro) in zijn AI-startup xAI moet investeren. De oproep is bedoeld om te testen of hier inderdaad interesse is, aldus de excentrieke techondernemer.

Met de vraag op zijn social mediaplatform wil Musk ‘testen’ of het verstandig is om de deal tussen beide bedrijven uit zijn portfolio te laten doorgaan. Volgens hem leert Tesla veel van xAI, onder meer voor het ontwikkelen van ‘Full Self-Driving’ en voor de opbouw van het nieuwe Tesla-datacenter. Op een vraag in hoeverre het Grok-LLM van xAI eventueel in de Tesla-auto’s wordt geïntegreerd, gaf Musk geen antwoord.

Overigens bepalen X-gebruikers niet of een dergelijke investering gaat plaatsvinden: hiermee zouden zowel aandeelhouders als de Raad van Bestuur van Tesla akkoord moeten gaan, geeft Musk in zijn eigen bericht al aan.

Meerdere investeringen

De waarde van xAI wordt op dit moment op ongeveer 18 miljard dollar geschat. Dit jaar haalde het bedrijf al ongeveer 6 miljard dollar aan investeringen op, onder meer van de investeringsfondsen van Sequoia Capital en Andreessen Horowitz. Musk wil voor een hogere waardering van zijn AI-startup alleen investeringen van ‘geloofwaardige’ investeerders van buitenaf.

Kwartaalcijfers Tesla

Elon Musk kreeg vragen over een eventuele investering van Tesla in xAI tijdens een call over de meest recente kwartaalcijfers van de elektrische autofabrikant. De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar kwamen lager uit dan analisten hadden verwacht.

De omzet kwam slechts met twee procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2023. In totaal was de omzet in het afgelopen kwartaal 25,50 miljard dollar. Het automotive-segment, de verkoop van Tesla’s, daalde met 7 procent. Wel steeg de omzet uit energieopslag, de batterijen-divisie. Ook is 10 procent van het personeelsbestand ontslagen of anderszins ingekrompen.

Musk gaf aan dat Tesla zich straks sterker op het produceren van robot-taxi’s en menselijke robots gaat richten.

