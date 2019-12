AWS lanceert quantum computing-dienst Braket

Amazon Web Services bereidt zich voor op de uitrol van een quantum computing-dienst voor zijn cloud-klanten. Het platform, dat Amazon Braket heet, zal on-demand toegang bieden tot kwantumsystemen, die bij drie verschillende start-ups vandaan komen.

De service werd recentelijk gepresenteerd op re:Invent, de jaarlijkse conferentie van de cloud provider. Braket is bedoeld als een dienst die bedrijven vertrouwd laat worden met kwantumtechnologie en potentiële gebruiksdoeleinden te ontdekken.

De drie systemen die worden aangeboden zijn alle drie gebaseerd op andere ontwerpen. Het systeem van Rigetti Computing werkt met supergeleiders, een systeem van IonQ werkt met ion traps, en het derde systeem van D-Wave systems werkt met een aanpak die “quantum glowing” wordt genoemd. Bedrijven hebben daarmee de keuze uit drie vrij verschillende benaderingen, waarmee dus ook de kans vrijkomt om deze systemen te testen ten opzichte van elkaar.

Volgens Silicon Angle is geen van de drie systemen die via Braket worden aangeboden in staat om geavanceerde bedrijfsapplicaties te draaien. Ze bieden echter wel een nuttige omgeving voor bedrijven om te leren omgaan met kwantumcomputers, en om manieren te vinden om eventuele grootschalige, productie-klare kwantummachines van de toekomst te gaan inzetten.

Verschillende technieken

Analist Patrick Moorhead van Moor Insights & Strategy stelt dat AWS zijn kansen spreidt met kwantumpartners die ieder een andere aanpak hanteren. “D-Wave gebruikt quantum glowing, IonQ gebruikt ion traps en Rigetti gebruikt supergeleiders,” stelt hij. “[Ik] was een beetje teleurgesteld om Honeywell er niet tussen te zien, omdat dat bedrijf de meest geavanceerde ion traps-aanpak heeft die we tot nu toe hebben gezien. Ik vermoed dat de samenwerking met Azure misschien een probleem kan zijn geweest.”

Hulpmiddelen

Bij de dienst komen een aantal hulpmiddelen om de leercurve voor gebruikers minder steil te maken. De dienst bevat bijvoorbeeld een simulatieomgeving die wordt aangedreven door klassieke computers, en die ontwikkelaars kunnen gebruiken om kwantumalgoritmes te bouwen. Vervolgens kunnen ze deze testen voordat ze op een van de daadwerkelijke kwantummachines worden ingezet. Bovendien geeft Braket ondersteuning voor de populaire Jupyter Notebook-algoritme-ontwikkeltoolkit die veel onderzoekers al langer kennen.