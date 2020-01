Edge-browser verdwijnt uit Windows

Vanaf vandaag verdwijnt de Edge-browser uit Windows en krijgen gebruikers de Chromium Edge-browser daarvoor in de plaats. Microsoft hoopt met de nieuwe browser wat achterstand in te lopen op bijvoorbeeld de Chrome-browser van Google.

Via een automatische update wordt de nieuwe browser aan gebruikers aangeboden. Het gaat om versies van Windows na 10 1709, de Fall Creators Update. De oude Edge-browser wordt door de nieuwe overschreven, maar wel is er de optie voor Pro- en Enterprise-gebruikers om de twee browsers naast elkaar te blijven gebruiken. Dit met het oog op bijvoorbeeld de nieuwe vorm die bladwijzers aannemen in Chromium Edge, die daarin alleen via in uitvouwmenu bereikt kunnen worden. In de oude versie waren bladwijzers beschikbaar in een lijst.

Chromium Edge is ontwikkeld met de open-source engine die ook gebruikt wordt bij Google Chrome, om zo beter aan te sluiten op de standaarden die door bijvoorbeeld web developers worden gebruikt. Chrome heeft ondertussen een marktaandeel van zo’n 70 procent, dus het is nog maar de vraag of Chromium Edge een deuk in die machtspositie weet te maken, vooral omdat Chromium Edge in principe gewoon Chrome in een nieuw jasje is.

Functies voor professionals

In ieder geval zijn er een aantal nieuwe functies voor IT-professionals toegevoegd. Zo is er onder meer een uitbreiding van Microsoft FastTrack, waarmee de nieuwe Edge sneller uitgerold kan worden. Ook wordt het App Assure-programma uitgebreid, waarmee websites ook in Chromium Edge werken als ze zijn ontwikkeld voor Chrome, Internet Explorer of de oude versie van Edge.

Ook wordt er een nieuwe security baseline gepubliceerd, wat wil zeggen dat er een aantal vooraf geconfigureerde beveiligingsinstellingen beschikbaar zijn, die door experts worden aangeraden. Dit moet de browserervaring op een gemakkelijke manier veiliger maken.