Microsoft ziet weinig in Europees verbod op gezichtsherkenning

In een poging tijd te winnen om uit te vogelen hoe bepaalde haken en ogen aan het gebruik van gezichtsherkenning in openbare ruimtes weggewerkt kunnen worden, stelde de Europese Unie voor om het gebruik van dergelijke technologie voor een periode van vijf jaar te verbieden. Terwijl Alphabet- en Google-CEO Sundar Pichai zich daarin kon vinden, ziet Microsoft alleen redenen om de technologie wél zo snel mogelijk in te voeren.

Pichai meende in Brussel recentelijk dat hoewel hij liever vandaag dan morgen de doorvoering van de technologie ziet plaatsvinden, hij ook van mening is dat het aan regeringen is om een plan op te stellen hoe en wanneer het wordt uitgerold. Dat terwijl Brad Smith van Microsoft weinig reden ziet om het niet direct te doen.

“Ik ben terughoudend als het gaat om stellen dat technologie die de mogelijkheid geeft om gezinnen te herenigen, niet gebruik zou moeten worden. Daarnaast moet je ook iets niet verbieden als je denkt dat er een alternatief is dat een stuk verfijnder te werk gaat. Dat dit probleem aanpakt als een dun in plaats van een hakmes.”

Trial and error-aanpak volgens Microsoft het best

Waar de Europese Unie liever problemen wil voorkomen, meent Microsoft dat een andere aanpak beter zou werken: uitrollen en de problemen die dan aan het licht komen bestrijden.

Vanuit Google klinkt het geluid om niet alles over één kam te strijken. Het gebruik van AI zou volgens Pichai per sector moeten worden bekeken, om juist daardoor te kunnen bepalen wat veel risico met zich meebrengt en dus strenger moet worden gereguleerd.