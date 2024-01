Microsoft, Google en AMD presenteerden recent de kwartaalcijfers van het laatste kwartaal van 2023. Dat jaar stond bij deze bedrijven, net als bij menig anderen uit de IT-industrie, in het teken van AI. Rondom die technologie zijn er heel wat beloftes gemaakt en aandeelhouders verwachten daar iets van terug te zien in de cijfers.

Uit de kwartaalcijfers blijkt in het algemeen dat het moeilijk is om de verwachtingen van investeerders rondom de AI-hype in te lossen. Toch blijven de techgiganten positief over de gemaakte investeringen in AI. De gedachtengang is dat de resultaten er nog niet zijn, maar binnenkort wel gaan komen.

Microsoft benadrukte in de presentatie de hoge adoptiegraad van AI-assistent Copilot. Google gaf de eigen assistent credits voor het verbeteren van de eigen diensten. Voornamelijk de zoekmachine en de cloud computing-diensten zouden profiteren van de eigen AI-middelen. AMD gooide het dan weer op een voorspelling en denkt dat de nieuwe AI-processors beter verkocht zullen worden dan eerst gedacht werd.

AI drijft de omzetgroei wel degelijk op

De teleurstelling bij de investeerders is misschien ook te wijten aan verkeerde verwachtingen. Zo werden de resultaten goed opgevangen door andere takken waarin Microsoft en Google nog actief zijn. Belangrijk daarbij is dat die takken net een boost krijgen door de toegenomen interesse in AI.

Microsoft zag het laatste kwartaal van 2023 bijvoorbeeld de grootste omzetgroei van het afgelopen jaar. Het ging om een totale groei van achttien procent. Die groei werd gestimuleerd door verhoogde uitgaven van klanten aan cloud computing. Een dienst waar Google ook veel inkomsten uithaalden het afgelopen kwartaal. De toegenomen interesse in cloud computing wordt dan op zijn beurt weer gestimuleerd door de belangstelling van klanten in AI.

Bij AMD zouden de kwartaalcijfers zonder de AI-chip MI300 zelfs helemaal een fiasco zijn geweest. Het bedrijf kon bijna geen enkele van de verwachtingen inlossen en investeerders alleen maar hoop geven door de verwachtingen voor de verkoop van deze chip op te schroeven. Er wordt nu geschat dat MI300 3,5 miljard dollar moet opleveren.

Blijven profiteren van de cloud

Verder bleken de clouddivisies aanhoudend winsten te genereren. Azure van Microsoft zorgde voor een gunstig effect op de cijfers door de omzetgroei met 30 procent omhoog te duwen. De verwachtingen lagen op een groei van 28 procent.

Google verdubbelde de verwachtingen voor de winsten uit Google Cloud zelfs. Deze kwamen uit op een totaalbedrag van 864 miljoen dollar.

Recente ontwikkelingen in AI

Voor de inkomsten uit eigen AI-tools lijkt het overigens sowieso een moeilijke zaak te zijn geweest om sterke omzetgroeien te kunnen voorleggen. Microsoft lijkt pas vanaf dit jaar zichzelf echt vast te bijten in het Copilot-verhaal. Zo begon het jaar met een nieuwe Copilot-app voor Android en iOS. Enkele dagen later werd dat nieuws al opgevolgd met een nieuwe Copilot-toets die een vaste plaats zal krijgen op nieuwe Windows-toestellen. Later in de maand lanceerde de techgigant nog een aanbod gericht op zakelijke gebruikers met 1 tot 299 werkplekken.

Google moet de belangrijkste AI-upgrade eigenlijk nog uitrollen met Gemini Ultra. Het bedrijf legt de verwachtingen voor dat AI-model hoog en geeft zelf aan dat er een krachtiger model dan GPT-4 in de maak is. Voor dat model blijkt het bedrijf ook al na te denken over manieren om omzet te genereren. Zo bevestigde Google al eerdere geruchten dat Gemini Ultra alleen in een betaalde variant van AI-chatbot Bard toegankelijk zal zijn.