Microsoft presenteert de nieuwste Surface-laptops tijdens een ‘digitaal evenement’ op donderdag 21 maart om 18.00 uur Nederlandse tijd. Behalve een OLED-scherm voor de Surface Pro, een aangepast ontwerp en nieuwe processors is vermoedelijk de grootste vernieuwing dat dit de eerste AI-pc’s zullen zijn die het bedrijf op de markt brengt.

Op deze website is het evenement aangekondigd en is het te volgen wanneer het zover is.

De aankondiging betreft de Surface Pro 10 en de Surface 6 laptops. Beide modellen zijn uitgerust met een Neural Processing Unit (NPU) om AI-taken via Copilot op een efficiënte manier op te pakken. Dat zou de batterijduur enorm ten goede moeten komen, meldt Windows Central. Verdere vernieuwingen zijn een haptische touchpad voor de Surface 6 en een ingebouwde NFC-lezer voor de Surface 10 Pro. De hardware komt in april op de markt.

AI Explorer

We schreven eerder al over de nieuwe ‘AI-pc’s’ die met gerichte hardware voor AI-toepassingen allerlei features lokaal mogelijk maken. Een voorbeeld is het sneller terugvinden van eerder gebruikte bestanden met behulp van zoekvragen in gewone taal. Deze en vergelijkbare functionaliteiten komen onder de noemer ‘AI Explorer’ beschikbaar.

De bedoeling is dat Copilot op den duur alle gesprekken onthoudt met de gebruiker zodat de AI-tool zoveel mogelijk in kan spelen op de wensen van de gebruiker. Alle data zou daarbij lokaal opgeslagen zijn om privacyproblemen te voorkomen.

