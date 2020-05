Toezichthouder blokkeert verkoop .org-domein

ICANN, de organisatie die toezicht houdt op domeinen, blokkeert de verkoop van het .org-domein aan investeringsmaatschappij Ethos Capital. Vorig jaar kondigde de organisatie aan dat de Internet Society zijn dochterbedrijf Public Interest Registry (PIR) aan Ethos zou verkopen voor 1,1 miljard dollar (1 miljard euro).

Volgens de internetwaakhond is het onacceptabel dat het domein zou verhuizen van een non-profitorganisatie naar een profit-organisatie die geen zinvol plan heeft om de .org-gemeenschap te beschermen of dienen. De organisatie liet in een verklaring weten dat zij de transactie zorgvuldig heeft beoordeeld met inbreng van alle betrokken partijen. Het hele bestuur steunde de beslissing om de deal te blokkeren. Het .org-domein wordt voornamelijk door non-profits en goede doelen gebruikt en wordt beheerd door de Internet Society.

Aanhoudende kritiek

ICANN zegt dat de organisatie brieven heeft gekregen van dertig groepen die tegen de verkoop waren, waaronder de openbare aanklager van de Amerikaanse staat Californië. Daar is tevens het hoofdkantoor van de organisatie gevestigd. Tijdens publieke hoorzittingen stroomden er negatieve reacties binnen, en volgens de organisatie bijna geen positieve stemmen.

Om de overname in goede banen te leiden, zou PIR een lening van 360 miljoen dollar moeten afsluiten. Critici vreesden dat de kosten voor een .org-licentie hierdoor verhoogd zou worden om deze schuld eerder af te betalen. Het feit dat een domein voor non-profitorganisaties en goede doelen in de handen zou vallen van een commercieel bedrijf schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Onbekwaam

Naast de financiële problemen ontdekte ICANN ook enkele transparantieproblemen. Zo is de internetwaakhond niet zeker of Ethos wel de benodigde ervaring heeft om meer dan tien miljoen domeinen te beheren. Bovendien weigerde Ethos om vrij te geven wie achter het investeringsbedrijf zit. ICANN heeft geen rechterlijke controle over de non-profitorganisatie. Om alsnog de overname te forceren, zou de Internet Society een rechtszaak moeten aanspannen tegen ICANN.

De .org-domeinnaam is een van de grootste op internet, met meer dan 10 miljoen websites. Het wordt al bijna 20 jaar beheerd door de Internet Society zonder winstoogmerk.