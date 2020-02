ICANN moet wachten met goedkeuren verkoop .org-domeinextensie

De ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kan nog geen goedkeuring geven aan de overname van de .org-domeinextensie omdat procureur-generaal van Californië nog onderzoek doet naar de overname.

De Public Internet Registry (PIR) is voornemens om de rechten van de .org-domeinextensie te verkopen aan private equity firma Ethos Capital. Voordat die overname kan doorgaan moet de ICANN hier toestemming voor geven. De ICANN is de organisatie die gaat over het verstrekken van domeinnaamextensies en beslist welke organisaties welke extensies mogen uitgeven.

Er is een hoop onrust sinds bekend is geworden dat de rechten van de .org-extensie van eigenaar gaat wisselen. De nieuwe eigenaar zou er namelijk voor kunnen kiezen om een geheel ander prijsbeleid te gaan voeren. De prijs van een .org-domeinnaam zou daarmee fors kunnen stijgen. De domeinextensie is ooit in het leven geroepen voor non-profit organisaties en is vandaag de dag nog steeds populair onder die organisaties. De officiële eis dat je een non-profit organisatie moet zijn is al jaren geleden komen te vervallen.

Er zijn al 35.000 handtekeningen aangeboden bij de ICANN van mensen die tegen de overname zijn. Ook hebben zes senators van de Verenigde Staten een brief gestuurd naar de ICANN om hun zorgen kenbaar te maken. Nu heeft de procureur-generaal vertrouwelijke informatie opgevraagd rond de verkoop van de extensie. Mogelijk om te zien of de overname kan worden tegengehouden.

Voor nu is het afwachten en zal er mogelijk een rechter aan te pas moeten komen om doorslag te geven in deze overname.