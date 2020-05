‘Trump maakt social media aanklagen makkelijker’

De wet die social media als Twitter beschermt tegen rechtszaken vanwege content die door gebruikers wordt geplaatst, wordt waarschijnlijk donderdag herzien op verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hierdoor zouden de platformen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor al het geplaatste materiaal.

Eerder deze week plaatste Twitter een tag bij tweets van Trump, nadat hij claimde dat het stemmen per post uitermate gevoelig was voor fraude. Critici twijfelden echter aan de fraudegevoeligheid van stemmen op deze manier.

Twitter plaatste vervolgens een blok onder de tweets van de Amerikaanse president, waarna Trump het platform beschuldigde van censuur. Twitter zou immers selectief meningen markeren als onjuist met behulp van mediaplatformen die door de president worden aangemerkt als anti-Trump. Twitter is echter van mening dat het zich houdt aan de eigen opgestelde regels waarin staat dat personen het platform niet mogen gebruiken om verkiezingen te beïnvloeden.

Herziening bescherming

In het opgestelde plan van de president zou een sectie van de Communications Decency Act worden herzien, die online platforms beschermt tegen vervolging als gebruikers bepaalde content posten. De Federal Communications Commission (FCC) zou moeten bekijken of het aanpassen van bepaalde content door social media, gepaard gaat met het wegwuiven van die bescherming. Het platform zou immers aantonen dat het in staat is geplaatste content aan te passen. Daarnaast zou er een tool worden geïntroduceerd waarmee mensen online censuur kunnen melden, waarna er actie kan worden ondernomen tegen het betreffende platform.