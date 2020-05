‘Amazon wil zelfrijdende auto-startup Zoox overnemen’

Amazon voert gesprekken over een potentiële overname van Zoox, een Amerikaanse startup gespecialiseerd in zelfrijdende auto’s.

Volgens Bloomberg wil Amazon met de overname verder inzetten op de automatisering van zijn distributie. Zelfrijdende auto’s kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de bezorging van pakketjes. Naar verluidt heeft Amazon 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) over voor Zoox. Amazon is niet het enige bedrijf dat interesse heeft in de onderneming.

Na een investeringsronde in 2018 was Zoox nog 3,2 miljard dollar (2,9 miljard euro) waard. Interne problemen in 2018 waarbij directeur Tim Kentley-Klay ontslagen werd en de huidige coronacrisis, hebben de waarde van het bedrijf echter beïnvloed. Vorige maand moest Zoox nog honderd werknemers ontslaan.

Zoox combineert drie grote trends in de autobranche in een businessmodel: elektrische auto’s, autonoom rijden en taxi-apps. In de oorspronkelijke visie van Kentley-Klay brachten elektrische robottaxi’s mensen naar de plek van bestemming. Zoox beschikt over een autovloot van aangepaste Toyota Highlanders, maar de startup heeft inmiddels ook een volledig autonome auto ontwikkeld zonder stuur en pedalen.

Autobranche

Het is niet de eerste keer dat Amazon investeert in de autobranche. Het bedrijf heeft eerder al een team opgezet dat werkt aan zelfrijdende technologie. Het doel hiervan is om autonome busjes te ontwikkelen die pakketjes bezorgen. Ook heeft Amazon vorig jaar nog ruim 500 miljoen dollar (454 miljoen euro) in Aurora geïnvesteerd. Deze startup is gespecialiseerd in zelfrijdende auto’s en is een directe concurrent van Zoox. Daarnaast investeerde Amazon nog 700 miljoen dollar (636 miljoen euro) in Rivian, de grootste concurrent van Tesla.