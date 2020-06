Mozilla rolt Firefox 77 uit

Met het uitrollen van Firefox 77 houdt Mozilla vast aan het geplande updateschema voor 2020, ondanks de coronacrisis. De nieuwste browserversie is voornamelijk interessant voor ontwikkelaars, maar komt ook met een aantal kleine verbeteringen voor end-users.

Firefox-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk zullen vanaf nu bij het openen van een nieuw tabblad ook pocket recommendations te zien krijgen; de populairste nieuwsberichten op het web.

Daarnaast is het inzien en managen van webcertificaten beduidend makkelijker geworden met een directe pagina onder het optiemenu. Ook zijn er de nodige beveiligingsproblemen verholpen en een paar kleine foutjes uit de voorgaande release verbeterd.

Grootste verbeteringen voor ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars is de Firefox 77-release het interessants, aangezien er twee grote wijzigingen worden geïntroduceerd. JavaScript debugging is verbeterd, waardoor er performance boosts (tot tien keer sneller dan voorheen) mogelijk zijn. Vooral voor grotere web apps zou dat het ontwikkelproces aanzienlijk moeten versoepelen.

Tot slot wordt er ook een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd om toestemming te vragen voor bepaalde features door een browserextensie. Voorheen kreeg een extensie alleen de kans toestemming te vragen bij installatie of een grote update, maar hadden gebruikers de mogelijkheid deze te weigeren. In het geval van weigeren bij een grote update, zou de voorgaande versie gebruikt blijven worden. Ontwikkelaars krijgen nu de mogelijkheid om bepaalde permissies te scharen onder optionele toestemming, waar enkel toestemming voor wordt gevraagd als dat onderdeel ook echt nodig is.

Ondanks het vasthouden aan het geplande releaseschema van Firefox (met versie 78 aan het eind van deze maand verwacht), houdt Mozilla wel rekening met wat er in de updates wordt aangeboden. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat bepaalde onmisbare systemen (zoals websites van overheden) onvoorzien ontoegankelijk worden.