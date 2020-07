Nederlandse techsector haalt IT-talent uit VS na opschorten werkvisa

Brainport Eindhoven is een campagne begonnen om schaars techtalent naar Nederland te halen nu de Verenigde Staten geen kennismigranten meer toe laat. Tot het eind van 2020 geeft de VS geen visa meer uit om zijn eigen arbeidsmarkt te beschermen.

“Stop waiting for the American dream, come to where the magic happens”, luidt het motto van de campagne van Brainport Eindhoven. De campagne is gelanceerd in universiteitssteden in de Verenigde Staten om techtalent over te halen om naar Nederland te gaan. Brainport Eindhoven, een samenwerkingsverband van techbedrijven uit de regio, biedt migranten ongelimiteerde werkvisa, snelle huisvesting en meer dan 1.350 banen in de IT-industrie. Volgens Bloomberg is Nederland het beste land voor techbedrijven op de Verenigde Staten na.

Stop waiting for the American dream, come to where the magic happens!

Kennismigranten in de VS

Veel niet-Amerikaanse kennismigranten hebben een onzekere toekomst in de Verenigde Staten. Onder meer vanwege de aanhoudende coronacrisis, maar ook vanwege de stop op belangrijke H1B-visa die kennismigranten nodig hebben om in land te mogen werken.

Op 22 juni kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat zulke visa niet meer worden verstrekt. In normale omstandigheden worden er jaarlijks maximaal 85.000 nieuwe aanvragen goedgekeurd.

“Er zijn immigranten die daar een baan hebben of zoeken, maar van wie het visum nu afloopt. Zij zullen zich afvragen of ze naar huis moeten gaan, of dat er elders in de wereld mooie kansen voor ze liggen. Daar springen we op in”, zegt Emiel Kuijpers, marketing manager bij Brainport. “We kijken altijd waar in de wereld zich kansen voordoen en door de veranderde regels daar is dat nu in de Verenigde Staten.”

Niet alleen techtalent in de Verenigde Staten

Ondanks dat de campagne van Brainport zich voornamelijk richt op kenniswerkers in de Verenigde Staten, kan de campagne er ook voor zorgen dat kenniswerkers uit andere landen zich gaan vestigen in Nederland. Volgens Hans van den Vlekkert, CEO van startup QuiX, is het nu een goed moment om deze mensen aan te nemen. “Europeanen die anders naar de VS zouden vertrekken, of Chinese studenten die daar heen wilden, zijn nu makkelijker hier te houden.”