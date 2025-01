AI-infrastructuur Stargate van 500 miljard zet VS sterk in de schoenen

De Verenigde Staten komen kort na het aantreden van Donald Trump als nieuwe president met een groots plan voor AI-infrastructuur. Het gaat om project Stargate, ter waarde van 500 miljard dollar (ongeveer 480 miljard euro), gesteund door grote technologiebedrijven. Dit initiatief heeft als doel de VS aan kop te houden in de wereldwijde AI-race.

Onder andere Oracle en OpenAI behoren tot de eerste partijen die investeren. Daarmee zijn techbedrijven betrokken die respectievelijk sterk staan in database- en infrastructuurtechnologie en generatieve AI. Ook SoftBank doet mee; deze investeringsmaatschappij heeft belangen in tal van grote technologiebedrijven. Oracle-oprichter Larry Ellison, OpenAI-CEO Sam Altman en SoftBank-CEO Masayoshi Son waren alle drie aanwezig bij de bekendmaking van het plan door president Trump.

Het opzetten van een sterke infrastructuur is belangrijk voor de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde AI-toepassingen op grote schaal. De drie bedrijven stellen samen met andere deelnemende partijen zodoende direct 100 miljard dollar beschikbaar. Het resterende deel van de financiering wordt in de komende vier jaar gerealiseerd.

Naast Oracle en OpenAI zijn ook andere partijen betrokken die zich omschrijven als ‘key initial technology partners’. Dit zijn Arm, Microsoft en Nvidia. Zij dragen via hun expertise op het gebied van CPU’s, GPU’s en cloudtechnologie bij aan de realisering van Stargate.

Start project Stargate

De eerste stappen binnen Stargate zijn al gezet. Zo is de bouw van het eerste datacenter gestart in Texas. In totaal zullen 20 datacenters worden gebouwd voor de Amerikaanse AI-infrastructuur. Elk datacenter zal ongeveer 46.000 vierkante meter groot zijn en gebruikt worden voor toepassingen als de analyse van elektronische gezondheidsdossiers en verbetering van patiëntenzorg, geeft Ellison aan.

Oracle, Nvidia en OpenAI zullen vooral nauw samenwerken bij de bouw van een geavanceerd computesysteem. Deze partijen hebben al een bestaande samenwerking in andere projecten en willen die binnen Stargate verder uitbreiden. Daarnaast zal de rekencapaciteit van Microsoft Azure worden ingezet voor het trainen van OpenAI-modellen, die een belangrijke rol binnen Stargate zullen spelen.

Rol president Trump

Volgens Son speelt Trump een cruciale rol in het tot stand komen van het project. “We zouden dit niet hebben besloten als u niet had gewonnen”, aldus Son tegen Trump. “Om AGI (artificial general intelligence, red.) hier te bouwen, konden we dit niet zonder u doen, meneer de president”, voegt Altman toe.

Het is onduidelijk of Stargate een geheel nieuw plan is of een geüpdatete versie van eerdere projecten. Begin vorig jaar kwamen plannen naar buiten voor een datacenterproject ter waarde van 100 miljard dollar, met een AI-supercomputer die in 2028 zou moeten worden gelanceerd. Dit project droeg opmerkelijk genoeg ook de naam Stargate en betrok eveneens Microsoft en OpenAI.

Mondiale AI-race

Met de gigantische investering van 500 miljard dollar verstevigen de Verenigde Staten op termijn hun positie in de mondiale AI-race. Veel landen werken hard aan het versterken van hun AI-positie, waarbij China een belangrijke concurrent is van de VS. Ook in Europa en Nederland doet men stevige investeringen in AI-infrastructuur. In Nederland werkt men bijvoorbeeld aan een AI-faciliteit.

Stargate kan straks een versnelling teweegbrengen in AI-onderzoek en -ontwikkeling, wat mogelijk leidt tot doorbraken in machine learning, natural language processing en computer vision. Dit kan innovatie stimuleren in sectoren zoals de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en transport.

Een grootschalig project als Stargate vereist nauwkeurige coördinatie tussen overheid, bedrijfsleven en academische instellingen. Op de lange termijn zal het belangrijk zijn om een eerlijke verdeling van middelen en kansen binnen het ecosysteem te waarborgen.