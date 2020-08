‘Platinum Equity wil Ingram Micro overnemen’

Investeringsmaatschappij Platinum Equity onderhandelt met HNA Group over de overname van Ingram Micro, stellen bronnen van Bloomberg. De ICT-distribiteur zou gewaardeerd worden op 7 miljard dollar (5,9 miljard euro).

Ingram Micro is één van de grootste ICT-distributeurs ter wereld. Bronnen van Bloomberg melden dat de gesprekken gaande zijn. Er zijn ook andere partijen geïnteresseerd in Ingram Micro, maar namen zijn niet bekend.

Als Ingram Micro wordt overgenomen door Platinum Equity zal het een van de grootste deals zijn voor het Amerikaanse bedrijf. De ICT-distributeur beschikt over 23 miljard dollar aan activa. Het Chinese HNA nam Ingram Micro in 2016 over voor 6 miljard dollar.

Financiële problemen

HNA is zwaar getroffen door de coronacrisis en zelfs daarvoor zat het bedrijf in de problemen. In april werd op social media aangekondigd dat het bedrijf een punt van leven en dood had bereikt. De Chinese regering heeft een toezichthouder aangesteld om de liquiditeitsproblemen in de gaten te houden. Er gingen ook geruchten rond dat HNA genationaliseerd zou worden, waarna Ingram Micro-CEO Alan Monie bekend maakte dat het bedrijf volledig zelfstandig opereert.

Ingram Micro, Platinum Equity en de HNA Group hebben nog niks bekend gemaakt.