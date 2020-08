Facebook vreest dat iOS 14 advertentie-inkomsten schaadt

De iOS 14-update zal volgens Facebook gepaard gaan met de nodige gevolgen op het gebied van advertenties. Het voorschotelen van gerichte ads zou het voornaamste probleem worden.

Dit najaar zou iOS 14 uitgerold moeten worden voor iPhones en zal een aantal nieuwe features beschikbaar maken voor Apple-gebruikers. Voor ontwikkelaars verandert er ook het nodige, waaronder het verplicht moeten informeren van gebruikers als hun app een unieke code verzamelt van het apparaat die wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden: IDFA (ID For Advertisers). Apps kunnen die code vervolgens gebruiken om gebruikersactiviteit te linken, waardoor bijvoorbeeld Facebook gerichte advertenties kan plaatsen in andere applicaties.

Met iOS 14 worden ontwikkelaars echter verplicht om voor het gebruikmaken van het IDFA goedkeuring te vragen aan de gebruiker. Volgens Facebook zal dat resulteren in het nagenoeg nutteloos worden van de unieke code en vreest gevolgen voor zijn gerichte advertentieprogramma Audience Network.

“Ondanks onze pogingen kan het zo zijn dat de wijzigingen het Audience Network zo ineffectief maken dat het niet logisch is om deze dienst aan te bieden op iOS 14 in de toekomst’, aldus Facebook.

Facebook meent verder dat het voorschotelen van gerichte advertenties gelimiteerd zal worden, waardoor ads minder relevant kunnen zijn of überhaupt niet middels het Audience Network worden geplaatst. Iets dat resulteert in lagere viewersaantallen in apps en daardoor minder inkomsten vanwege het plaatsen van de advertenties.