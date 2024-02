Meta adviseert kleinere adverteerders hun advertenties via de webpagina van bijvoorbeeld Facebook in te kopen, in plaats van via de Facebook- of Instagram-apps voor iOS. Hierdoor hoeven zij straks geen nieuwe Apple service fee te betalen, schrijft Bloomberg.

Volgens Bloomberg probeert Meta Platforms kleinere adverteerders ervan te overtuigen dat zij via de webpagina’s van Facebook of Instagram hun advertenties of post boosts kunnen inkopen. Dit in plaats van direct via de iOS-app van de platforms.

Facebook geeft aan dat adverteerders zo de extra commissie ontlopen die Apple binnenkort wil gaan opleggen. De techgigant uit Cupertino zou adverteerders verplichten de eigen In-App Purchase-functie te gebruiken wanneer zij bijvoorbeeld een social media post een ‘boost’ willen geven voor meer exposure. Over deze ‘in-app aankopen’ berekent de techgigant dan een service fee van 30 procent.

Meta geeft aan dat het, omdat het de mogelijkheid van het boosten van posts wil behouden, zich aan de nieuwe eisen van Apple moet conformeren. Tegelijkertijd roept het echter klanten op deze boosts dan maar via de websites van de eigen social diensten in te kopen en daardoor de service fee te vermijden.

Sinds 2022 bekend

De stap van Apple werd in 2022 aangekondigd. Meta en Apple waren hierover de afgelopen jaren in gesprek, maar Apple houdt dus voet bij stuk.

Volgens Apple is het algemeen bekend dat het bepaalde eisen stelt aan in-app verkopen in zijn App Store en dat deze stap daarin consistent is. Het ziet het boosten van posts op social media, in dit geval op de platforms van Meta via een in-app transactie, gewoon als handel in digitale goederen. Dit betekent dat daarbij gewoon de elders ook gehanteerde commissie komt kijken.

Ook vooruit betalen

Naast het betalen van commissie moeten (vooral kleine) adverteerders straks ook voor advertenties vooruit betalen wanneer zij dit doen via iOS-apps. Ook deze policy kan via de eigen Meta-websites worden vermeden. De nieuwe Apple-policy moet later dit jaar in de VS ingaan. Daarna zal deze ook naar andere landen worden uitgerold.

