WWDC24 moet het moment worden waarop Apple uitpakt met AI-ontwikkelingen. Het is niet te zeggen dat ze bijbenen met de concurrentie, aangezien de updates voor het aankomende iOS 18 beperkt zijn in vergelijking met het aanbod van concurrenten.

AI krijgt een prominente plaats in het leven. De slimme technologie moeten we altijd bij ons dragen, via onze smartphone. Dat heeft bij onder andere Samsung al een concretere vorm gekregen, maar vanuit de hoek van Apple was er weinig nieuws. WWDC24, dat plaatsvindt op 10 juni, belooft voor het iOS-besturingssysteem het startschot te worden voor de toevoeging van AI-functionaliteiten.

ChatGPT of toch wat anders?

Het event zou een goed moment zijn om uit te kunnen pakken met een samenwerking met OpenAI. Naar verluidt zou het bedrijf in de weer zijn de technologie achter ChatGPT te integreren in iOS 18. Een samenwerking met OpenAI is daarvoor cruciaal. Die plannen staan overigens niet vast. Zo zou het bedrijf ook gesprekken voeren met Google. Daar is er interesse in het gebruik van het LLM Gemini, die eveneens de basis kan vormen voor een iOS-chatbot. Mark Gurman, journalist bij Bloomberg die Apple-ontwikkelingen op de voet volgt, geeft aan dat Apple waarschijnlijk zelfs bij drie bedrijven gesprekken heeft lopen. Zo zou Anthropic tot slot nog in de race zijn om de onderliggende LLM aan te bieden.

Met lopende onderhandelingen over drie verschillende AI-modellen, kunnen we verwachten dat Apple minstens één samenwerking aankondigt tijdens WWDC24. Het bedrijf lijkt in ieder geval al voldoende tijd te nemen om alle voor- en nadelen van een samenwerking met OpenAI, Google en Anthropic voldoende af te wegen. De recente flater van OpenAI met de Voice Chat-functionaliteit in ChatGPT, waarbij de stem van de robotassistent bijna identiek zou zijn aan de stem van actrice Scarlett Johansson, kan van invloed zijn op deze beslissing.

Eigen ontwikkeling

Apple is in het verleden nog niet gretig geweest met het uitrollen van AI-ontwikkelingen. Het bedrijf schuift dat af op uitdagingen rondom privacy en security. Aan beide voorwaarden moet voor Apple voldaan zijn voor de uitrol. Bloomberg meldt daarover dat er plannen zijn om deze uitdagingen aan te pakken door cloudgebaseerde AI-functies te laten draaien op datacenters die voorzien zijn van Apple-processors. Op die manier is er geen derde partij nodig en wordt het risico kleiner dat gebruikersdata verzameld door AI-functies in verkeerde handen komt.

Op de iPhone worden dergelijke uitdagingen verholpen door een eigen AI uit te geven. Dat staat bekend als het MM1-model, een multimodaal model dat overweg kan met tekst en afbeeldingen. Er is weinig bekend over de rol van het model op iOS 18. Op iPhone-toestellen zouden in ieder geval de lichte AI-taken moeten worden uitgevoerd, terwijl hardware-belastende taken naar de datacenters worden gestuurd.

Samenvattingen en schrijfsuggesties

Omtrent de AI-functionaliteiten voor iOS 18 zeggen voorspellingen alvast dat iPhone-gebruikers AI-gedreven samenvattingen en zoekresultaten mogen verwachten.

Informatie omtrent deze functionaliteiten is beperkt tot de informatie die Gurman verspreidt. ‘Smart recap’, zoals de Apple-reporter de functie noemt, zou korte samenvattingen geven aan gebruikers omtrent alle gemiste notificaties, maar ook websites, nieuwsartikels en documenten. De Voice Memo-app zou eveneens een update krijgen waarin AI-samenvattingen worden toegevoegd. De app dient als een recorder en zal binnenkort dus automatisch samenvattingen van gemaakte recordings maken.

Een andere invulling van wat dient te verbeteren met AI zijn de zoekresultaten. Dat zal een uitwerking krijgen in de zoekmachine van Apple, Safari en in Spotlight, wat gebruikers moet helpen bij het vinden van bestanden, apps of andere informatie op het toestel.

Tot slot lijken er functies te komen die automatisch een e-mail of bericht verder schrijven op basis van AI. De technologie zou voor teksten ook afbeeldingen genereren op basis van wat de gebruiker schrijft, om een bericht op te vrolijken met gepersonaliseerde zaken.

Op 10 juni zal Apple duidelijkheid brengen over de vorm van iOS 18 en welke AI-functionaliteiten komen naar het besturingssysteem.