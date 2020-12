Europese Commissie wil na Trump beter samenwerken met de VS

De Europese Commissie heeft gezegd dat het wil samenwerken met de Verenigde Staten. De bedoeling is dat er zo samen een nieuwe manier wordt gevonden voor regels omtrent technologie. Zo is het idee om een standaard manier van werken te ontwikkelen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie en apps. Het uiteindelijke doel is daarmee om grote techbedrijven verantwoordelijk te maken voor wat er op hun platforms gebeurt.

Zeker wanneer Joe Biden het stokje overneemt van president Donald Trump overneemt, lijkt de EU hoop te hebben op een goede samenwerking. Het heeft echt een nieuwe doelenlijst gemaakt om een soort wereldwijde samenwerking mogelijk te maken die is gebaseerd op de gezamenlijke waarden en invloed. Eén van die doelen is om het coronavirus te bestrijden en meer te doen tegen klimaatverandering.

Zo schrijft de Commissie (via TechCrunch): “De EU en de VS moeten hun krachten bundelen als techbondgenoten om technologieën, hun gebruik en hun regelgevingskader vorm te geven. Gebruikmakend van onze gecombineerde invloed, zou een transatlantische technologieruimte de ruggengraat moeten vormen. Het gaat dan om een bredere coalitie van gelijkgestemde democratieën met een gedeelde visie op technologisch bestuur en een gedeelde toewijding om deze te verdedigen.”

Het is een heel ander beeld dan we de afgelopen jaren hadden onder de regering Trump. Trump was eerder geneigd om juist hogere handelskosten te rekenen en was ontevreden over de EU als geheel. Hij was dan ook een grote fan van de Brexit. Joe Biden lijkt het anders te gaan doen met een andere manier van denken. Of dat ook echt zo zal uitkomen, dat weten we pas volgend jaar, wanneer hij ook echt president wordt.

De EU schrijft: “Onze gedeelde waarden van menselijke waardigheid, individuele rechten en democratische principes maken ons tot natuurlijke partners om gebruik te maken van snelle technologische veranderingen en de uitdagingen van rivaliserende systemen van digitaal bestuur het hoofd te bieden. Dit geeft ons een ongekende kans om een ​​gezamenlijke EU-VS-tech-agenda vast te stellen.”

Een ander gebied dat enorm kan profiteren van een samenwerking tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten, dat is de uitrol van nieuwe mobiele netwerktechnologie. Denk bijvoorbeeld aan 5G en 6G. De commissie ziet ook dat deze essentieel zijn voor de beveiliging en toekomst van beide grootmachten. Het wil ook een open dialoog hebben over 6G, schrijft het specifiek. Waarschijnlijk doelt het dan ook op de leveranciers hiervan, want Huawei is als Chinees bedrijf bijvoorbeeld geen optie voor de Verenigde Staten.

Uiteindelijk is het de vraag wat de regering Biden met deze toenadering van de Europese Commissie zal doen. Daarvoor moet de nieuwe president echter wel eerst de leiding (kunnen) nemen over zijn land.