Onderzoek naar Amazon’s Europese belastingdeals stopt

De mededingingsautoriteit van de EU beëindigt officieel het onderzoek naar Amazon. Eerder verloor de EU rechtszaken die waren aangespannen over de belastingdeals van de retailgigant.

Van 2015 tot 2017 opende de Europese Commissie, onder leiding van Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager, onderzoeken naar Amazon, Fiat en Starbucks. Luxemburg zou volgens de Commissie selectieve belastingvoordelen hebben verleend aan Amazon en Fiat, terwijl Nederland dit bij Starbucks zou hebben gedaan. De Commissie vermoedde dat de bedrijven hierdoor kunstmatig minder belasting betaalden.

Daarop volgden rechterlijke uitspraken. Vestager beschuldigde Nederland en Luxemburg onterecht van het verstrekken van oneerlijke belastingvoordelen. Ook maakte de Commissie fouten in het onderzoek naar deze deals, waardoor niet kon worden aangetoond dat er sprake was van selectieve voordelen.

Einde Vestager

Het beëindigen van het onderzoek naar de vermeende belastingvoordelen valt samen met het naderende vertrek van Vestager. De nieuwe Europese Commissie staat op het punt geïnstalleerd te worden, en Vestager zal daar geen deel van uitmaken. Vestager stond bekend om haar vasthoudendheid bij het starten van antitrustonderzoeken naar grote techbedrijven, die soms grote gevolgen hadden voor hun bedrijfsvoering. De Spaanse socialist Teresa Ribera zal haar functie overnemen.

Vestager boekte onlangs nog succes in een lopende zaak tegen het belastingbeleid van Apple in Ierland. Het Hof van Justitie van de EU oordeelde in september dat Apple 13 miljard euro aan extra belasting moet betalen aan Ierland. Dit omdat de winsten buiten de VS via Ierland liepen, waar het bedrijf te weinig belasting over afdroeg.

