Sociaal netwerk Parler uit app stores verwijderd

Zowel Apple en Google hebben het sociale netwerk Parler verwijderd uit de stores van hun mobiele besturingssystemen. Bovendien heeft Amazon de website van het platform offline gehaald.

Daarmee reageren de drie bedrijven op bestorming van het Capitool in Washington vorige week, die zou zijn aangezet door extreemrechtse beelden en nepnieuws, gedeeld op websites als Parler.

Aanzetten tot geweld

AWS heeft een brief naar Parler gestuurd waarin het bedrijf zegt dat het 98 berichten op het medium heeft gezien die ‘duidelijk aanzetten tot geweld en het aanmoedigen’. Amazon zegt in de brief, die in handen is van CNN, dat het openstaat voor diensten over het hele politieke spectrum, maar dat het de grens trekt bij aanzetten tot geweld.

Op zoek naar nieuwe hosting

Amazon was de hostingprovider van Parler. Nu dat bedrijf zijn diensten niet meer aan Parler wil aanbieden, zal het sociale medium op zoek moeten naar nieuwe hosting. Enkele dagen eerder hebben Apple en Google besloten om de Parler-app uit respectievelijk de App Store en de Play Store te verwijderen. Hiermee werd de app echter niet bij bestaande gebruikers verwijderd. Nu AWS de website offline heeft gehaald, werken reeds geïnstalleerde apps ook niet meer.

Trump op verschillende media geblokkeerd

Google, Apple en Amazon zijn niet de eerste bedrijven die harde actie ondernemen na de bestorming van het Capitool. Zowel Twitter als Facebook hebben de account van Donald Trump van hun platforms opgeschort omdat de Amerikaanse president aan zou hebben gezet tot geweld. Ook andere sociale media, zoals Reddit, TikTok en Snapchat verwijderen Trump-gerelateerde content van hun websites. Shopify heeft de merchandisewinkel van Trump verwijderd.

Parler

Parler is een sociaal netwerk dat in 2018 is opgericht. Het zet zichzelf in de markt als een alternatief voor websites als Twitter en Facebook waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. In de praktijk heeft dit vooral geleid tot de proliferatie van extreemrechts gedachtegoed.