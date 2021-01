Twitter koopt Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue

Twitter heeft een investering gedaan in een Nederlands bedrijf. Het neemt Revue zelfs over, al blijft het bedrijf wel zelfstandig bestaan. De Pro-variant wordt met de overname gratis. Revue maakt het mogelijk om nieuwsbrieven te maken waarmee gebruikers geld kunnen verdienen.

De Pro-mogelijkheden van Revue waren eigenlijk 5 dollar per maand, maar zijn nu al gratis voor iedereen die gebruikmaakt van de dienst. Bovendien is de fee die men moet afdragen per betaalde nieuwsbrief verlaagd naar 5 procent. Daarnaast is Twitter van plan om nieuwe functies toe te voegen aan de dienst, waarmee je bijvoorbeeld meer mogelijkheden krijgt bij het maken van een nieuwsbrief.

Revue

Revue mag dan apart blijven bestaan, dat wil niet zeggen dat Twitter niets van overpakt. Zo wil het meer leren over langere contentvarianten op het sociale medium. Hiermee moeten openbare discussies beter worden. Het team van Revue wordt dan ook uitgebreid, wat waarschijnlijk positief is voor de werkgelegenheid in Nederland.

Revue is gevestigd in Utrecht en werd in 2015 gestart door Mohamed El Maslouhi en Martijn de Kuijper. Op zich werkt de dienst zoals andere nieuwsbriefdiensten, namelijk dat je een nieuwsbrief kunt opstellen en versturen, waarna je hier statistieken van te zien krijgt. Echter kun je met Revue als verzender geld verdienen door de ontvanger van de mail te laten betalen voor de nieuwsbrief. Revue was eerst vooral voor particulieren en kleinere bedrijven, maar wil een versie maken voor grote bedrijven genaamd Revue Publisher.

Overname door Twitter

Voor hoeveel euro Twitter Revue overneemt, is onbekend. Ook weten we op dit moment niet hoe Twitter op het idee is gekomen om specifiek voor Revue te kiezen, want er zijn veel andere nieuwsbriefdiensten op de wereld. In ieder geval is het goed nieuws dat Revue los blijft bestaan, zodat het bedrijf zich voorlopig nog kan blijven vestigen in Utrecht en het niet opgaat in het grote, Amerikaanse Twitter.