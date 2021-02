‘Microsoft overwoog Pinterest over te nemen’

Microsoft lijkt Pinterest onlangs benaderd te hebben om te overleggen over een mogelijke overname. Deze gesprekken zijn inmiddels weer stopgezet.

Het gerucht komt van bronnen van de Financial Times. Als de overname doorgegaan zou zijn, zou het vermoedelijk de grootste overname van Microsoft ooit worden. Pinterest heeft namelijk een marktwaarde van ruim 50 miljard dollar (ruim 40 miljard euro).

Wat Microsoft precies met Pinterest van plan was, is niet duidelijk. Pinterest specialiseert zich in afbeeldingen van projecten van hobbyisten, zoals huisdecoratie, voedsel en kleding. Het platform draait momenteel op de servers van AWS. Bij een overname zou dat zeer waarschijnlijk worden overgeplaatst naar Azure. Beide bedrijven hebben niet gereageerd op verdere vragen van de Financial Times.

Overnames van andere sociale platforms

Microsoft heeft vaker interesse getoond in de overname van social media-platforms. In 2011 nam het bedrijf voor 8,5 miljard dollar Skype over, waar het bedrijf later steeds meer zijn eigen stempel op drukte en verder integreerde met Teams. In 2016 voegde het bedrijf LinkedIn toe aan zijn repertoire, voor een bedrag van 26,2 miljard dollar. Microsoft heeft nog weinig Microsoft-gerichte aanpassingen aan LinkedIn aangebracht.

Toen Trump in 2020 ByteDance verplichtte om het Chinese sociale platform TikTok te verkopen aan een Amerikaanse partij, was Microsoft een van de namen die naar voren kwam voor een mogelijke overname. Dit plan is echter tot stilstand gekomen en momenteel lijkt het waarschijnlijker dat Oracle voor een overname gaat. De vorderingen op dat gebied staan nu echter op een laag pitje.

Pinterest

Pinterest is in 2009 opgericht als een platforms waar hobbyisten hun werk kunnen delen. Andere gebruikers kunnen deze werken vervolgens opslaan om later te gebruiken als inspiratie voor hun eigen knutselwerk. Bedrijfjes die artistieke producten maken, kunnen Pinterest gebruiken om hun producten te adverteren. In 2020 had de website meer dan 400 miljoen actieve gebruikers.