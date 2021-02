‘TikTok-overname door Oracle staat op laag pitje’

De overname van het sociale medium TikTok door Oracle lijkt voorlopig even op pauze gezet te zijn, nu Joe Biden de positie als Amerikaanse president heeft overgenomen van Donald Trump. Biden wil eerst opnieuw onderzoek doen naar de beveiligingsrisico’s.

Volgens bronnen van The Wall Street Journal zijn de plannen van de Amerikaanse regering om ByteDance te dwingen om TikTok te verkopen voor onbepaalde tijd op de plank gelegd. De veiligheidsteams willen eerst opnieuw onderzoek naar de mogelijke gevaren voor privacy en veiligheid die voortkomen uit buitenlandse technologie.

“We willen een veelomvattende aanpak ontwikkelen om de Amerikaanse data te beschermen tegen de volledige omvang van dreigingen onder ogen zien” vertelt Emily Horne, woordvoerder voor de National Security Council tegen de krant. “Hieronder valt ook het risico van Chinese apps en andere software die in de VS opereert. In de komende maanden willen we specifieke zaken bekijken aan de hand van een volledig begrip van de risico’s.”

Het is daarmee niet uitgesloten dat ByteDance alsnog gedwongen wordt om TikTok te verkopen. De nieuwe regering maakt zich nog steeds zorgen over datavergaring in de app en de mogelijkheid om de content erin te manipuleren of censureren. De nieuwe regering wil deze zorgen echter eerst concreet maken voordat het tot harde maatregelen overgaat.

Sancties tegen China

In de afgelopen jaren heeft voormalig president Donald Trump de aanval geopend op verschillende Chinese bedrijven. De regering-Trump vermoedde dat de Chinese overheid met de bedrijven samenwerkte om onder andere te spioneren op Amerikaanse burgers. Dit heeft tot het volledig uitkleden van elektronicabedrijf Huawei geleid en afgelopen jaar werd ook het sociale medium TikTok doelwit van de sancties.

De regering-Trump kondigde aan TikTok in het land te verbieden, tenzij moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse bezigheden van het bedrijf naar buiten China zou verplaatsen. Concreet zou dit een verkoop aan een ander bedrijf betekenen. Verschillende bedrijven toonden interesse, waaronder Microsoft, Walmart en Oracle.

De onderhandelingen zijn nog steeds open, maar inmiddels is de deadline van Trump verstreken en is de app nog steeds niet geblokkeerd in de VS. Dit is voor een groot deel te danken aan een rechtszaak die gestart was door drie TikTok-influencers. Zij waren voor hun inkomsten afhankelijk van TikTok en zouden deze bij een blokkade kwijtraken. De app alleen toegankelijk maken voor de aanklagers en hun volgers, was niet haalbaar, dus uiteindelijk besloot de rechter om de blokkade te verbieden.

