Facebook aangeklaagd door Proofpoint wegens copycat-domeinnamen

Proofpoint stapt naar de rechter omdat het een aantal domeinnamen wil blijven gebruiken die lijken op die van Facebook en Instagram. Het securitybedrijf gebruikt deze url’s voor securitytraining, maar ligt erover overhoop met het sociale netwerk.

Het zat er al een tijdje aan te komen, want Facebook startte in november al met een Uniform Domain-Name-Dispute-Resolution-aanvraag bij Namecheap. Het domeinregistratiebedrijf moest in opdracht van Facebook zorgen dat het domeinnamen in handen kreeg die copycats lijken van Facebook en Instagram (beide merken van Facebook).

Proofpoint

Het gaat om de volgende domeinnamen: facbook-login.com, facbook-login.net, instagrarn.ai, instagrarn.net and instagrarn.org. Kortom, dat zijn wel domeinnamen die duidelijk gebaseerd zijn op de bekende sociale netwerken. Er werd op 25 januari dan ook geoordeeld dat de copycat-domeinnamen binnen tien dagen moesten worden overgedragen aan Facebook.

Facebook vindt dat de domeinnamen te kwader trouw zijn aangemaakt. Ze zouden verwarrend zijn. Proofpoint denkt daar anders over. Het meent dat de domeinnamen helemaal niet verwarrend zijn. Ze zijn juist te goeder trouw geregistreerd om te zorgen dat mensen goede phishingtraining kunnen krijgen. Het zou juist de veiligheid van het internet en de merken ten goede komen.

Copycat-domeinnamen Facebook

In de rechtbankpapieren is te lezen: “Verwarring bij de consument is onwaarschijnlijk omdat Proofpoint op de websites waarnaar de domeinnamen verwijzen duidelijk het volgende aangeeft. ‘Hallo! Deze website maakt deel uit van Proofpoint Security Awareness Training. Dit domein wordt gebruikt om medewerkers te leren phishingaanvallen te herkennen en te vermijden’.”

“Door domeinnamen te gebruiken die vergelijkbaar zijn met die van bekende bedrijven, is Proofpoint in staat een effectiever trainingsprogramma uit te voeren, omdat het personeel meer geneigd is om onderscheid te leren maken tussen typo-gekraakte domeinen, die vaak worden misbruikt door slechte actoren om werknemers, van legitieme domeinnamen.”

Er zijn echter ook mensen die menen dat Proofpoint de copycat-domeinnamen gebruiken voor commerciële doeleinden, waardoor het in wezen geld verdient met het kopiëren van Facebook. Bovendien heeft Facebook zijn merk geregistreerd en vaak betekent dat dat ook afgeleiden daarvan eronder vallen. De kans is dus groot dat puur rechtelijk gezien Facebook een enorm goede kans maakt op het winnen van de rechtszaak.