Citrix roept bedrijven op om thuiswerkers te omarmen

Een flinke meerderheid van de werknemers verwacht dat thuiswerken ook na de coronapandemie een permanent onderdeel blijft van het bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek van Citrix onder Europese kantoormedewerkers.

Onderzoeksbureau OnePoll heeft in opdracht van Citrix een onderzoek uitgevoerd bij 3750 Europese kantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat ze het moeilijk zullen krijgen om professioneel talent aan te trekken en behouden wanneer ze geen mogelijkheden bieden om flexibel en op afstand te werken. Van de respondenten zegt 41 procent dat ze alleen een functie zouden accepteren waarbij werken op afstand een optie is. 44 procent zegt zelfs dat de overheid flexibel werken actief moet stimuleren.

Positief effect van de coronapandemie

De coronapandemie lijkt eerder een positief effect op werknemers te hebben dan een negatieve. Volgens Citrix heeft slechts 21 procent van de werknemers het idee dat de coronapandemie een negatieve invloed op hun carrière gehad heeft, waar 30 procent juist denkt dat het een positieve impact heeft gehad in de vorm van timemanagement, flexibiliteit en werkprestaties.

Ook zeggen veel respondenten (38 procent) dat de coronapandemie positief is geweest voor hun privéleven. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd, zoals niet meer te hoeven forenzen, wat meer tijd geeft om door te brengen met de familie, hobby’s uit te oefenen of te sporten.

Bijna een derde van de respondenten geeft na de pandemie een voorkeur voor een hybride oplossing. Daarbij kan de werknemer deels op kantoor en deels thuis werken. Slechts 16 procent van de werknemers geeft aan het liefst weer elke dag op kantoor te willen werken.

De angst van bedrijven dat medewerkers minder hard werken als ze niet op kantoor zijn, blijkt ongegrond. Bijna 80 procent geeft aan minstens zolang te werken als op kantoor, 44 procent zegt zelfs langere dagen te maken.

Ook negatieve effecten

Er zijn echter ook nadelen aan het thuiswerken. Zo geeft 31 procent aan dat het afgelopen jaar een negatieve impact op hun geestelijke gezondheid heeft gehad. 87 procent vindt een bedrijfscultuur die het mentale en fysieke welzijn van medewerkers bevordert belangrijk.

“Ondanks alle uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, zien Nederlandse werknemers nog steeds verbetering in hun persoonlijke leven en carrière als gevolg van thuiswerken”, zegt Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix. “Als mensen zelfs onder deze moeilijke omstandigheden genoeg lichtpuntjes kunnen vinden, kunnen we ook na de pandemie het bedrijfsleven blijvend transformeren. Zo creëren we een nieuwe generatie gelukkigere medewerkers die langer bij organisaties blijven omdat ze kunnen werken op de manier die het beste bij hen past.”

“In 2020 waren organisaties gefocust op overleven, niet op groei. In 2021 moeten ze verder kijken dan de dagelijkse werkzaamheden en tijd en middelen vrijmaken om vooruit te kijken. Ze zouden hun organisatie goed moeten kunnen positioneren in het post-coronatijdperk en hybride werkmodellen omarmen waarbij werknemers zich gesteund voelen door hun werkgever. Een goede bedrijfscultuur is essentieel om professioneel talent aan te trekken en te behouden. Organisaties doen er dan ook goed aan om hun bedrijfscultuur bovenaan hun prioriteitenlijst te zetten om future-proof te worden en te blijven.”

