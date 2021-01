‘Meeste bedrijven niet klaar voor toekomstige IT-benodigdheden’

In een studie van IBM geven veel bedrijven aan dat ze pas net zijn begonnen met het moderniseren van hun IT-infrastructuur. De bedrijven verwachten in de toekomst sterker afhankelijk te zijn van partners die managed infrastructure services aanbieden.

IBM heeft het onderzoek uitgevoerd onder 380 CIO’s en CTO’s in middengrote en grote bedrijven in de VS en het UK. Daarvan zegt 60 procent dat het moderniseringsprogramma van hun IT-infrastructuur nog niet klaar is voor de toekomst. Van de respondenten zegt 24 procent dat ze net zijn begonnen met het moderniseren en een derde dat ze middenin een modernisatieslag zitten.

Bijna alle respondenten geven aan dat ze naar een vorm van cloudomgeving toe aan het werken zijn, of dit nou public, hybrid of private is. De verdeling tussen deze drie strategieën is respectievelijk 53, 48 en 45 procent.

Invloed door corona

Volgens IBM draagt de coronapandemie sterk bij aan een versnelde migratie naar cloudoplossingen. Dit lijkt voor de meeste bedrijven geen tijdelijk symptoom van de pandemie, aangezien 60 procent van de respondenten verwachten dat de toegenomen vraag voor cloudinfrastructuur permanent zal zijn.

Verschillende redenen

De respondenten geven verschillende redenen aan voor hun focus op digitale transformatie. Voor de meeste (67 procent) is een grotere behoefte aan flexibiliteit de aandrijver, maar de behoefte aan een voordeel tegenover concurrenten (61 procent), kostenbesparing (58 procent), globalisatie (54 procent) en het voldoen aan behoeftes van klanten worden ook als redenen genoemd.