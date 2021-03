Firefox komt met cookiebescherming en Picture-in-Picture-mogelijkheid

Firefox 86 komt met nieuwe cookiebescherming genaamd ‘Total Cookie Protection’. Daarnaast biedt het nieuwe mogelijkheden voor picture-in-picture, wat erg handig is wanneer je op één scherm werkt.

Firefox 86 is nu uit. Mozilla heeft de nieuwe versie van de bekende browser beschikbaar gemaakt op Android en andere grote besturingssystemen. Er komen uiteraard de nodige bugfixes bij kijken, maar interessanter zijn de nieuwe opties van de browser. Zo kun je Picture-in-Picture video’s bekijken terwijl je ondertussen iets anders doet en zijn er strengere cookieopties genaamd ‘Total Cookie Protection’.

Picture-in-Picture

De Picture-in-Picture mogelijkheid werd in december 2019 geïntroduceerd. Zo kun je video’s buiten de browser laten afspelen, waarbij ze op de voorgrond blijven. Hierdoor kun je in de browser allang naar andere sites surfen en verder werken, terwijl de video tegelijkertijd zichtbaar blijft en afspeelt. Het werkt hetzelfde als in bijvoorbeeld WhatsApp op het web. Het schermpje waarin de video afspeelt heeft dus geen browser-layout met allerlei knoppen, het is puur alleen de video met een paar video-opties. Je kunt bovendien nog meer video’s Picture-in-Picture afspelen. Hierdoor kun je allerlei zwevende video’s hebben in je scherm, bijna alsof je een beveiliger bent. Let op, je moet hiervoor wel de pagina openhouden waarop je de video hebt gevonden, zo schrijft ArsTechnica.

Nieuw is ook de betere cookiebescherming. Firefox 86 zorgt dat derde partijen niet zo makkelijk te weten kunnen komen waar je zoal bent geweest. Ze mogen dat zelfs niet doen volgens Total Cookie Protection, niet wanneer ze scripts of iframes gebruiken. Onder andere Facebook en Amazon maken hier veelvuldig gebruik van, dus het is een prettige oplossing voor mensen die het niet zo fijn vinden dat deze media zoveel macht een informatie hebben.

Cookiebescherming

Je kon de cookies eerder al per site uitschakelen, maar nu er ook scripts en iframes aan zijn toegevoegd werkt het nog beter. De cookiebescherming zou de koekjes als het ware in verschillende koektrommels doen, gebaseerd op de URL die in de adresbalk staat. Als Facebook een script runt op een andere site waarop je surft, dan kan het nog wel een Facebook-cookie lezen, maar is minder gelinkt aan Facebook. Facebook kan dus niet je informatie op hun servers zetten, wanneer je op een andere website bent. Controleer je cookie-instellingen om de nog striktere cookiebescherming in te schakelen.