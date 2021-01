Internetbrowser Firefox wordt vernieuwd door Mozilla

Op het Bugzilla-platform van Mozilla is een post geplaatst waarin staat dat de webbrowser Firefox onder handen wordt genomen. Mozilla zou aan een nieuw ontwerp werken dat op dit moment nog Proton wordt genoemd. De verwachting is dat Proton wordt geïntroduceerd in mei dit jaar, samen met Firefox 89.

Het gaat niet alleen om een visuele aanpassing: de adresbalk, de toolbar, de tabbladen en menu’s krijgen een heel ander design. Er worden ook verbeteringen verwacht in Firefox, zoals een compacte weergave waarin je geen tabbladen bovenin je scherm hebt, maar juist in een zijbalk. Dit is allemaal van horen zeggen: er zijn nog geen officiële beelden naar buiten gebracht van hoe het eruit moet zien, noch is er iets gelekt.

Firefox op de schop

De Duitse ontwikkelaar Sören Hentzschel onthulde dat hij er al iets van heeft gezien. Hij volgt de ontwikkelingen van Mozilla al jaren. Hij gaf aan dat Proton echter nog lang niet is waar het moet zijn: het is nog vroeg in de ontwikkeling. Er zijn nu diverse ontwerpen op tafel gekomen en er moet op dit moment zelfs nog worden gekozen met welk ontwerp het bedrijf verder wil. Hoewel men verwacht dat de update tegelijk komt met Firefox 89, is dat niet gezegd: Hentzschel denkt zelfs dat het echt nog onder voorbehoud is, wat klinkt alsof het niet zeker is of die releasedatum wel zal worden gehaald.

Wel is er een teken van leven van Proton in de vorm van een vlag. Als je binnen Firefox bent in de Nightly- of de Developer-versie, dan kun je het vlaggetje vinden in de about:config-pagina bij browser.proton.enabled. Dat klinkt spannend, maar helaas gebeurt er nog helemaal niets mee. Het is te hopen dat de vlag snel werkend is, maar gezien de bovenstaande ontwikkelingen zal dat even op zich laten wachten.