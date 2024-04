Copilot komt als één pakket naar Microsoft’s Visual Studio 17.10. De update maakt de afzonderlijke extensies Copilot en Copilot Chat overbodig en integreert deze in één geheel, dat vanaf mei standaard in Visual Studio aanwezig is.

Om de functie te kunnen gebruiken, is wel een GitHub Copilot-abonnement nodig, wat overigens ook al vereist was bij de oude extensies. Wie daar (nog) niet voor wil betalen, kan de gratis 30-daagse proefversie nemen. GitHub Copilot is overigens blijvend gratis voor studenten en beheerders van populaire open-source projecten op GitHub. Wie nieuwsgierig is, kan de functionaliteit nu al testen in de Preview 3-versie.

Het is in de nieuwste versie mogelijk om Copilot te gebruiken in een afzonderlijk chatvenster, maar ook via inline chat (voorheen was dit functionaliteit die over twee extensies was verdeeld). Met een druk op de tab-toets kan een programmeur voorgestelde code meteen toevoegen. Behalve contextafhankelijke suggesties voor het completeren van code, stelt Copilot aanvullingen voor of zelfs grotere codefragmenten. Het kan helpen bij het schrijven van commitberichten, debuggen van code en unit tests genereren.

De AI-assistent heeft ook een optimalisatiefunctie die gebruikers kunnen inzetten door in het chatvenster ‘/optimize’ in te voeren. Dit moet de prestaties, leesbaarheid en security van de code verbeteren. Copilot voorziet tevens in documentatie en uitleg voor het leren van nieuwe programmeertalen, best practices en frameworks.

Copilot neemt vervelende taken uit handen

Alles bij elkaar versnelt deze ‘unified’ versie van Copilot de taken van programmeurs en bespaart het tijd, vooral ook door boilerplate code, herhalingen en andere ‘vervelende’ taken uit handen te nemen. Zodat de mens achter de knoppen tijd overhoudt voor creatievere of uitdagender taken, belooft het bedrijf in hun blogpost.

Copilot maakt standaard deel uit van Visual Studio 17.10 en wordt automatisch geïnstalleerd bij een update of nieuwe installatie. Wie GitHub Copilot later zelf wil installeren, kan dat doen via de Visual Studio Installer door te zoeken naar GitHub Copilot in het tabblad ‘Individual Component’.

Gebruikers van de oudere versies van Visual Studio 17.8 of 17.9 kunnen nog steeds de ‘oude’ GitHub-extensies Copilot Chat en GitHub Copilot Completions installeren via de Extension Manager. Om van de nieuwste functies gebruik te maken en toekomstige features te krijgen, is updaten naar versie 17.10 echter noodzakelijk.

Lees ook: Visual Studio krijgt nieuwe SDK voor extensies