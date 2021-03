‘Samenwerking, cloud en beveiliging zijn grootste IT-uitdagingen’

Volgens nieuw onderzoek ligt in de toekomst de nadruk van IT op beveiliging en samenwerking. We lijken af te stevenen op een cloud-first wereld.

Dat blijkt uit onderzoek van Cisco, die zijn rapport Accelerating Digital Agitily Research heeft uitgebracht. Het bedrijf heeft heeft de Nederlandse cijfers uit het onderzoek op een rijtje gezet in een persbericht. Daarbij zijn CIO’s en IT-beslissers gevraagd om hun visie op de toekomst.

Toekomst zit in samenwerking

De meeste respondenten (58 procent) geven toe niet zeker te weten hoe de toekomst van werk eruit ziet. Wat driekwart wel sterk verwacht, is dat het handhaven van beveiliging, controle en beheersing van gebruikersdevices, netwerken, clouds en applicaties essentieel is. Bijna 80 procent is overtuigd van het belang van naadloze toegang tot applicaties en samenwerkingservaringen van hoge kwaliteit.

Geoptimaliseerde gebruikerservaring

Het belang van een geoptimaliseerde eindgebruikerservaring wordt ook onderstreept. De meerderheid van de respondenten vindt dat de gebruikerservaring zich moet richten op werkplezier in plaats van tevredenheid. Daarom vindt zo’n 80 procent het belangrijk dat zowel de applicatie zelf als de infrastructuur consistent presteren.

Schaalbaarheid

Ook is er veel behoefte aan flexibiliteit, snelheid, schaalbaarheid en beveiliging. Volgens Cisco stimuleert dit de adoptie van hybride cloud-omgevingen en SASE-oplossingen. De meeste CIO’s en IT-beslissers vinden keuzevrijheid belangrijk voor de cloud, zij het on-premises, de public cloud, private cloud of SaaS. Toch vindt 79 procent dat het bieden van een consistent operationeel model voor deze omgevingen essentieel is.

As-a-Service biedt consistentie

63 procent van de respondenten heeft gekozen voor een ‘as-a-Service’-oplossing. De meerderheid vindt dat dit bijdraagt aan een betere ervaring voor zowel de eindgebruiker als de IT-teams en het meer consistentie oplevert.

Investeren in talent wordt ook belangrijk gevonden. 41 procent van de ondervraagden zeggen in het komende jaar zijn talenten bij te scholen en 35 procent wil gaan investeren in talent op nieuwe gebieden.

